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Hipotermi nedir, belirtileri neler? Hipotermi durumunda ilk yardımın detayları

#Hipotermi#Hipotermi Nedir#Hipotermi İlk Yardım

Hipotermi, vücudun oldukça uzun bir sürede üretebileceğinden çok daha fazla düzeyde ısı kaybetmesi neticesinde oluşmaktadır. Genelde bireylerin soğuk ortamlar içerisinde uzun süre maruz kalması neticesinde meydana gelen bir sorundur. Hipotermi, hayatı tehdit eden bir durum olup hızla tedavi edilmesi gerekir. Peki, hipotermi nedir, belirtileri neler? Hipotermi durumunda ilk yardımın detayları

1/3Hipotermi nedir, belirtileri neler Hipotermi durumunda ilk yardımın detayları

Hipotermi, normalde 37±0,6°C (36,4-37,6°C) olan vücut sıcaklığının 35°C'nin altına düştüğünde ortaya çıkan durumdur. Soğuk koşullarda uzun süre açık havada kalmak, yeterince ısıtılmamış bir evde yaşamak veya soğuk suya düşmek gibi nedenlerden ya da nedenlerin birlikteliğinden kaynaklanır.

2/3HİPOTERMİ BELİRTİLERİ

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ

Titreme (vücut sıcaklığı düştükçe titreme azalabilir ya da tamamen durabilir)

Konuşma bozukluğu veya mırıldanma

Yavaş veya sığ (yüzeysel) solunum

Zayıf nabız

Beceriksizlik veya koordinasyon eksikliği

Uyuşukluk veya enerji eksikliği

Uykuya meyil veya hafıza kaybı

Bilinç kaybı veya

Parlak kırmızı, soğuk cilt (bebeklerde)

3/3Hipotermi Durumunda İlk Yardım

Hipotermi Durumunda İlk Yardım

Hipotermide olan bir hasta/yaralıya yardım etmeden önce soğuğa karşı yeterince korunduğunuzdan emin olun.

Mümkünse hasta/yaralıyı daha sıcak ve kapalı bir yere taşıyarak soğukla temasını kesin.Eğer bu mümkün değil ise, hasta/yaralının özellikle baş ve boyun bölgesini rüzgârdan koruyun. Soğuk zemin ile olan teması ortadan kaldırın.

Islak giysileri yavaşça çıkarın. Islak kıyafetleri ılık, kuru kaban, palto, ceket veya battaniye ile değiştirin.

Daha fazla ısınma gerekiyorsa bunu yavaş yavaş yapın. Örneğin; boyun, göğüs ve kasık bölgeleri başta olmak üzere vücudun orta kısımlarına ılık-kuru kompresler uygulayın.

Hasta/yaralıya, ilk yardımın genel ilkelerine göre önemli bir istisna oluşturmasına rağmen yudum yudum olacak şekilde yavaşça ılık, tatlı ve alkolsüz içecekler verin.

Doğrudan ısı uygulamayın. Bir ısıtma lambası veya sıcak banyo gibi bir yöntem kullanarak hasta/yaralıyı yavaş yavaş ısıtın.

Kollar ve bacaklar gibi uzuvları ısıtmaya çalışmayın. Uzuvları ısıtmak veya masaj yapmak kalbe ve akciğerlere ek yük oluşturabilir.

Hasta/yaralının sigara içmesine kesinlikle izin vermeyin.

Hasta/yaralıda bilinç kaybı var ancak hala nefes almaya devam ediyorsa;

Hasta/yaralıyı kurtarma (iyileşme, derlenme) pozisyonuna getirin.

Hasta/yaralıyı gözlemlemeye ve solunumunu kontrol etmeye devam edin.

Ancak hasta/yaralının solunumu durursa:

Temel Yaşam Desteğine başlayın.

Temel Yaşam Desteği; hasta/yaralı uyanıncaya, hareket edinceye, gözlerini açıncaya ve normal nefes alma başlayıncaya kadar; yardım (deneyimli sağlık ekibi) gelinceye ve devralıncaya kadar; devam edemeyecek kadar yorgun hale gelinceye kadar veya olay yeri sizin devam etmeniz için güvensiz hale gelinceye kadar kesilmemelidir.

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