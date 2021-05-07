Hiç zahmet etmeseydin! Meghan Markle ile Prens Harry'nin paylaştığı doğum günü pozu hayranlarını kızdırdı
İngiliz kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle, bu kez kendisini eleştirenleri değil hayranlarını hem üzdü hem kızdırdı.
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FOTOĞRAF HAYRANLARINI KIZDIRDI
Bunun nedeni de Prens Harry ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Archie Harrison Mountbatten Windsor'ın ikinci doğum günü nedeniyle yayınlanan fotoğraf.
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HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR
Meghan Markle ile Prens Harry, 6 Mayıs'ta oğulları Archie'nin ikinci doğum gününü kutladı. Bunun için de onun adına kurdukları Archewell adlı yardım vakfının sayfasında bir fotoğraf yayınladı. Markle ile Prens Harry, Archie'nin bu fotoğrafına, tüm dünyada Covid 19 aşısının eşit şekilde dağıtılmasını ve herkesin yararlanmasını destekleyen bir kampanyayla ilgili makale eşliğinde yer verdi.
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YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYORLARDI
Archie'nin doğum gününü, sadece zengin ülkelerin değil dünyadaki herkesin Covid 19 aşısına ulaşabilmesini destekleyen bu kampanyaya dikkat çekmek için bir fırsat olarak değerlendirdi çift. İşte, iki yaşına giren Archie'nin, Meghan Markle ve Prens Harry'nin kurduğu Archewell adlı vakfın internet sitesinde yer alan bu fotoğrafı da çiftin hayranlarını kızdırdı.
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BALONLARLA DOĞUM GÜNÜ POZU
Fotoğrafta, minik Archie, ailesinin milyon dolarlık malikanesinin bahçesinde, elinde bir sürü balon tutarken görülüyor. Fakat çiftin hayranlarının tepkisini çeken ayrıntı Archie'nin fotoğrafının arkadan çekilmiş olması, yani yüzünün görünmemesi.
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ÇOK FAZLA GÖZ ÖNÜNDE DEĞİL
Meghan Markle ve Prens Harry, Archie dünyaya geldikten sonra onu basın ve kamuoyuyla tanıştırırken birlikte objektif karşısına geçmişlerdi. Babasının kollarında uyuyan Archie'yi de o anda sadece Harry ile Meghan'ın saraya davet ettiği gazeteciler görüntüleyebilmişti. Ondan sonra da çift, Archie'nin yüzünü kamuoyuna pek az gösterdi.
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TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER
Meghan ve Harry hayranları bu yüzden Archie'nin doğum günü paylaşımını merakla bekliyordu. Fakat bu yeni paylaşımda minik çocuğun yüzünün görünmemesi onların heveslerini de kırdı. Çiftin birçok hayranı sosyal medyada bu konudaki tepkilerini dile getirdi. Birçok kişi Archie'nin arkadan göründüğü bu pozu paylaştığı için özellikle Meghan Markle'a ateş püskürdü: "Bunu paylaşmak için zahmet etmeseydin" diye mesaj paylaşan hayranları oldu.
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'YOKSA UTANIYORLAR MI?'
Bir takipçi "Harry ile Meghan, Archie'nin yüzünü göstermekten utanıyor mu? Eminim, bu iki yaşında harika çocuk balonlarıyla çok iyi vakit geçiriyordur" diye yazdı. Bir başkası da " William ile Kate'in çocuklarını görüyoruz, neden Archie'nin yüzünü göremiyoruz" diyerek görüşünü belirtti.
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ÇİFTİ DESTEKLEYENLER DE OLDU
Fakat Meghan ile Harry'nin birçok hayranı da çiftin, Archie'nin yüzünü göstermeme konusundaki kararını destekledi. "O küçük bir çocuk ve özel hayatınının gizliliği hakkı var" diye yazdı. Çifti destekleyen bir başka sosyal medya kullanıcısı da " Onun özel hayatını korumak istemenizi anlıyorum. Genç adama mutlu yıllar" diye görüşünü bildirdi.
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FAZLA GÖZ ÖNÜNDE DEĞİL
Prens Harry ve Meghan Markle, Archie'nin doğumundan sonra çekilen ve basına servis edilenler dışında genellikle onun yüzünü fazla göstermemeyi tercih ediyor.
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RESMİ GEZİYE GİTMİŞTİ
Prens Harry ve Meghan Markle, Archie'yi, henüz dört aylıkken Güney Afrika turuna götürmüşlerdi. O gezide minik Archie, kameralar karşısına çıkmıştı.
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WILLIAM VE KATE'İN TAM AKSİNE
Prens William ile Kate Middleton ise çocuklarının doğum günleri ve okula başladıkları dönemler de dahil önemli günlerinde onların fotoğraflarını sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. Üç çocuğun fotoğraflarını da anneleri Middleton çekiyor.