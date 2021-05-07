MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHiç zahmet etmeseydin! Meghan Markle ile Prens Harry'nin paylaştığı doğum günü pozu hayranlarını kızdırdı
GeriMagazin Hiç zahmet etmeseydin! Meghan Markle ile Prens Harry'nin paylaştığı doğum günü pozu hayranlarını kızdırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
MEGA, SPLASH, INSTAGRAM
Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 11:34 | 

Hiç zahmet etmeseydin! Meghan Markle ile Prens Harry'nin paylaştığı doğum günü pozu hayranlarını kızdırdı

İngiliz kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle, bu kez kendisini eleştirenleri değil hayranlarını hem üzdü hem kızdırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1FOTOĞRAF HAYRANLARINI KIZDIRDI

FOTOĞRAF HAYRANLARINI KIZDIRDI

Bunun nedeni de Prens Harry ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Archie Harrison Mountbatten Windsor'ın ikinci doğum günü nedeniyle yayınlanan fotoğraf.

2HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Meghan Markle ile Prens Harry, 6 Mayıs'ta oğulları Archie'nin ikinci doğum gününü kutladı. Bunun için de onun adına kurdukları Archewell adlı yardım vakfının sayfasında bir fotoğraf yayınladı. Markle ile Prens Harry, Archie'nin bu fotoğrafına, tüm dünyada Covid 19 aşısının eşit şekilde dağıtılmasını ve herkesin yararlanmasını destekleyen bir kampanyayla ilgili makale eşliğinde yer verdi.

3YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYORLARDI

YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYORLARDI

Archie'nin doğum gününü, sadece zengin ülkelerin değil dünyadaki herkesin Covid 19 aşısına ulaşabilmesini destekleyen bu kampanyaya dikkat çekmek için bir fırsat olarak değerlendirdi çift. İşte, iki yaşına giren Archie'nin, Meghan Markle ve Prens Harry'nin kurduğu Archewell adlı vakfın internet sitesinde yer alan bu fotoğrafı da çiftin hayranlarını kızdırdı.

4BALONLARLA DOĞUM GÜNÜ POZU

BALONLARLA DOĞUM GÜNÜ POZU

Fotoğrafta, minik Archie, ailesinin milyon dolarlık malikanesinin bahçesinde, elinde bir sürü balon tutarken görülüyor. Fakat çiftin hayranlarının tepkisini çeken ayrıntı Archie'nin fotoğrafının arkadan çekilmiş olması, yani yüzünün görünmemesi.

5ÇOK FAZLA GÖZ ÖNÜNDE DEĞİL

ÇOK FAZLA GÖZ ÖNÜNDE DEĞİL

Meghan Markle ve Prens Harry, Archie dünyaya geldikten sonra onu basın ve kamuoyuyla tanıştırırken birlikte objektif karşısına geçmişlerdi. Babasının kollarında uyuyan Archie'yi de o anda sadece Harry ile Meghan'ın saraya davet ettiği gazeteciler görüntüleyebilmişti. Ondan sonra da çift, Archie'nin yüzünü kamuoyuna pek az gösterdi.

6TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER

TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Meghan ve Harry hayranları bu yüzden Archie'nin doğum günü paylaşımını merakla bekliyordu. Fakat bu yeni paylaşımda minik çocuğun yüzünün görünmemesi onların heveslerini de kırdı. Çiftin birçok hayranı sosyal medyada bu konudaki tepkilerini dile getirdi. Birçok kişi Archie'nin arkadan göründüğü bu pozu paylaştığı için özellikle Meghan Markle'a ateş püskürdü: "Bunu paylaşmak için zahmet etmeseydin" diye mesaj paylaşan hayranları oldu.

7YOKSA UTANIYORLAR MI

'YOKSA UTANIYORLAR MI?'

Bir takipçi "Harry ile Meghan, Archie'nin yüzünü göstermekten utanıyor mu? Eminim, bu iki yaşında harika çocuk balonlarıyla çok iyi vakit geçiriyordur" diye yazdı. Bir başkası da " William ile Kate'in çocuklarını görüyoruz, neden Archie'nin yüzünü göremiyoruz" diyerek görüşünü belirtti. 

8ÇİFTİ DESTEKLEYENLER DE OLDU

ÇİFTİ DESTEKLEYENLER DE OLDU

Fakat Meghan ile Harry'nin birçok hayranı da çiftin, Archie'nin yüzünü göstermeme konusundaki kararını destekledi. "O küçük bir çocuk ve özel hayatınının gizliliği hakkı var" diye yazdı. Çifti destekleyen bir başka sosyal medya kullanıcısı da " Onun özel hayatını korumak istemenizi anlıyorum. Genç adama mutlu yıllar" diye görüşünü bildirdi.

9FAZLA GÖZ ÖNÜNDE DEĞİL

FAZLA GÖZ ÖNÜNDE DEĞİL

Prens Harry ve Meghan Markle, Archie'nin doğumundan sonra çekilen ve basına servis edilenler dışında genellikle onun yüzünü fazla göstermemeyi tercih ediyor.

10RESMİ GEZİYE GİTMİŞTİ

RESMİ GEZİYE GİTMİŞTİ

Prens Harry ve Meghan Markle, Archie'yi, henüz dört aylıkken Güney Afrika turuna götürmüşlerdi. O gezide minik Archie, kameralar karşısına çıkmıştı.

11WILLIAM VE KATEİN TAM AKSİNE

WILLIAM VE KATE'İN TAM AKSİNE

Prens William ile Kate Middleton ise çocuklarının doğum günleri ve okula başladıkları dönemler de dahil önemli günlerinde onların fotoğraflarını sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. Üç çocuğun fotoğraflarını da anneleri Middleton çekiyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi