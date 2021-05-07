Hiç zahmet etmeseydin! Meghan Markle ile Prens Harry'nin paylaştığı doğum günü pozu hayranlarını kızdırdı

TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER Meghan ve Harry hayranları bu yüzden Archie'nin doğum günü paylaşımını merakla bekliyordu. Fakat bu yeni paylaşımda minik çocuğun yüzünün görünmemesi onların heveslerini de kırdı. Çiftin birçok hayranı sosyal medyada bu konudaki tepkilerini dile getirdi. Birçok kişi Archie'nin arkadan göründüğü bu pozu paylaştığı için özellikle Meghan Markle'a ateş püskürdü: "Bunu paylaşmak için zahmet etmeseydin" diye mesaj paylaşan hayranları oldu.