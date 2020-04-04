Herkes maskesine baktı

MASKENİN DE MODASI VARMIŞ Dünya üzerinde milyonlarca kişi koronavirüsten korunmak için eldiven ve maske olmadan sokağa çıkmıyor. Ünlüler de.... Karantina uzadıkça da birbirinden farklı,rengarenk maskeler ortaya çıkıyor. İşte ünlülerin maskeleri...



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