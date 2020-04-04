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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 10:00, /

Herkes maskesine baktı

Ünlü oyuncu koronavirüsten korunmak için taktığı maskeyle dikkat çekti.

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1MASKENİN DE MODASI VARMIŞ

MASKENİN DE MODASI VARMIŞ

Dünya üzerinde milyonlarca kişi koronavirüsten korunmak için eldiven ve maske olmadan sokağa çıkmıyor. Ünlüler de.... Karantina uzadıkça da birbirinden farklı,rengarenk maskeler ortaya çıkıyor. İşte ünlülerin maskeleri...

BACKGRID USA

2RENKLİ MASKE

RENKLİ MASKE

Julia Roberts önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı. Alışveriş yapan 52 yaşındaki Roberts'ın ağız kısmı rengarenk desenlere sahip maskesi dikkat çekti.

3FULAR TAKTI

FULAR TAKTI

Chris Pine ise maske takmak yerine aynı amaç için fularını kullandı.

4KIYAFETE UYGUN MASKE

KIYAFETE UYGUN MASKE

Renee Zellweger giydiği sweatshirt'ün rengine uygun maske seçti.

5SİYAH MASKE

SİYAH MASKE

Sophia Bush da siyah maskeyle alışverişe çıktı.

6ESPRİLİ MASKE

ESPRİLİ MASKE

Dean McDermott'un maskesi ise görenleri gülümsetti.

7FARKLI BİR YAKLAŞIM GETİRDİ

FARKLI BİR YAKLAŞIM GETİRDİ

Oyuncu Nina Dobrev'in tarzı biraz farklı.

8KIRMIZI BULAŞIK ELDİVEN

KIRMIZI BULAŞIK ELDİVEN

Dobrev, geçtiğimiz gün köpeğiyle birlikte veterinere gitti. Yüzünü şeffaf bir maskeyle koruyan Dobrev, ellerine de kırmızı bulaşık eldiveni taktı.

9KÖPEĞİNİ VETERİNERE GÖTÜRDÜ

KÖPEĞİNİ VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Güzel oyuncu, köpeğinin kontrolünü yaptırdıktan sonra arkadaşıyla birlikte evinin yolunu tuttu.

10DİĞER ÜNLÜLER NE YAPIYOR

DİĞER ÜNLÜLER NE YAPIYOR?

Bakalım gösteri dünyasının diğer ünlüleri coronavirüsten nasıl korunuyor?

11MAVİ ELDİVEN

MAVİ ELDİVEN

Ariel Winter alışverişe böyle gitti.

12BEYAZ MASKE

BEYAZ MASKE

Patrick Schwarzenegger beyaz bir maske tercih etti.

13KAHVE MOLASI

KAHVE MOLASI

Martin Sheen de kahve almaya maskeyle gitti.

14ALIŞVERİŞ ÖNLEMİ

ALIŞVERİŞ ÖNLEMİ

Bir dönem Ally McBeal adlı diziyle ünlenen Calista Flockhart da alışverişe maske ve eldivenle gitti.

15FULARLA KORUNDU

FULARLA KORUNDU

Reese Witherspoon, maske yerine fular kullandı.

16MASKELİ ÖNLEM

MASKELİ ÖNLEM

Cash Warren alışverişte maskeli önlem aldı.

17SİYAH MASKE

SİYAH MASKE

Joshua Jackson siyah maske taktı.

18ANNE KIZ SOKAKTA

ANNE KIZ SOKAKTA

Sharon Osbourne eldiven ve maskeyle sokağa çıktı.

19ELDİVENSİZ ÇIKMADI

ELDİVENSİZ ÇIKMADI

Sharon Osbourne'un kızı Kelly de siyah maskesiyle sokağa çıktı.

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