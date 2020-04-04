Herkes maskesine baktı

Ünlü oyuncu koronavirüsten korunmak için taktığı maskeyle dikkat çekti.
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MASKENİN DE MODASI VARMIŞ
Dünya üzerinde milyonlarca kişi koronavirüsten korunmak için eldiven ve maske olmadan sokağa çıkmıyor. Ünlüler de.... Karantina uzadıkça da birbirinden farklı,rengarenk maskeler ortaya çıkıyor. İşte ünlülerin maskeleri...
BACKGRID USA
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RENKLİ MASKE
Julia Roberts önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı. Alışveriş yapan 52 yaşındaki Roberts'ın ağız kısmı rengarenk desenlere sahip maskesi dikkat çekti.
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FULAR TAKTI
Chris Pine ise maske takmak yerine aynı amaç için fularını kullandı.
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KIYAFETE UYGUN MASKE
Renee Zellweger giydiği sweatshirt'ün rengine uygun maske seçti.
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SİYAH MASKE
Sophia Bush da siyah maskeyle alışverişe çıktı.
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ESPRİLİ MASKE
Dean McDermott'un maskesi ise görenleri gülümsetti.
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FARKLI BİR YAKLAŞIM GETİRDİ
Oyuncu Nina Dobrev'in tarzı biraz farklı.
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KIRMIZI BULAŞIK ELDİVEN
Dobrev, geçtiğimiz gün köpeğiyle birlikte veterinere gitti. Yüzünü şeffaf bir maskeyle koruyan Dobrev, ellerine de kırmızı bulaşık eldiveni taktı.
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KÖPEĞİNİ VETERİNERE GÖTÜRDÜ
Güzel oyuncu, köpeğinin kontrolünü yaptırdıktan sonra arkadaşıyla birlikte evinin yolunu tuttu.
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DİĞER ÜNLÜLER NE YAPIYOR?
Bakalım gösteri dünyasının diğer ünlüleri coronavirüsten nasıl korunuyor?
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MAVİ ELDİVEN
Ariel Winter alışverişe böyle gitti.
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BEYAZ MASKE
Patrick Schwarzenegger beyaz bir maske tercih etti.
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KAHVE MOLASI
Martin Sheen de kahve almaya maskeyle gitti.
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ALIŞVERİŞ ÖNLEMİ
Bir dönem Ally McBeal adlı diziyle ünlenen Calista Flockhart da alışverişe maske ve eldivenle gitti.
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FULARLA KORUNDU
Reese Witherspoon, maske yerine fular kullandı.
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MASKELİ ÖNLEM
Cash Warren alışverişte maskeli önlem aldı.
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SİYAH MASKE
Joshua Jackson siyah maske taktı.
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ANNE KIZ SOKAKTA
Sharon Osbourne eldiven ve maskeyle sokağa çıktı.
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ELDİVENSİZ ÇIKMADI
Sharon Osbourne'un kızı Kelly de siyah maskesiyle sokağa çıktı.