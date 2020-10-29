Hazırlıklar başladı! İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo Tatlıses'e görkemli düğün...
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo, üç yıllık aşkı Yasemin Şefkatli ile geçen hafta aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı.
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Vuslata ermek için arayı hiç açmak istemeyen çift, düğün tarihlerini belirledi. 20 Aralık'ta hayatlarını birleştirecek olan çiftin düğün mekanları ise Haliç Kongre Merkezi.
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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Aile arasında nişanlanan İdo ile Yasemin Şefkatli, görkemli bir düğün yapmaya karar verdi. Haliç Kongre Merkezi'nin kapalı salonu 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Pandemi yüzünden kapasiteyi yarıya düşürseler bile en az bin kişi mutluluklarına şahitlik edecek...
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ABLASI DA KONGRE MERKEZİNDE EVLENMİŞTİ
Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, Volkan Akkaş ile Nisan 2008'de, fuar ve kongrelere ev sahipliği yapan Hilton Convention Center'da evlenmişti.
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Mekan olarak Haliç Kongre Merkezi'ni seçen İbrahim Tatlıses'in oğlunun düğünü, kızının düğününden daha kalabalık ve daha görkemli olacak.
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EĞER KIZI VERMESELERDİ...
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan sonrası Tatlıses esprili bir paylaşımda bulundu.
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İbrahim Tatlıses, nişan sonrasında, "Eğer ki kızı vermeselerdi zaten canlı bomba olarak gelmiştim pimi çeki verecektim. Allah’tan sessiz sedasız kızı alıp gittik. Allah her iki tarafa da hayırlı torunlar nasip etsin inşallah" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulundu.