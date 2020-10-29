Hazırlıklar başladı! İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo Tatlıses'e görkemli düğün...

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Aile arasında nişanlanan İdo ile Yasemin Şefkatli, görkemli bir düğün yapmaya karar verdi. Haliç Kongre Merkezi'nin kapalı salonu 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Pandemi yüzünden kapasiteyi yarıya düşürseler bile en az bin kişi mutluluklarına şahitlik edecek...