MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum
GeriMagazin Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 09:46,

Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum

Ailesini, doğup büyüdüğü ülkesini, bütün görevlerini hatta sahip olduğu unvanları bırakıp eşi ve çocuğuyla yeni bir hayata adım atan Prens Harry ya da kendi deyimiyle "sadece Harry" bu ilk dönemde biraz şaşkın.

BACKGRID UK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BUNA İNANAMIYORUM
Abone Olgoogle-news

BUNA İNANAMIYORUM

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 35 yaşındaki Harry, arkadaşlarına "hayatının bu kadar ters- yüz olmasına inanamadığını" söylüyor. En çok da orduda geçirdiği dönemi özlediğini belirtiyor.

2LOS ANGELESA GİTTİLER
Abone Olgoogle-news

LOS ANGELES'A GİTTİLER

Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte önce Kanada'ya sonra da ABD'nin Los Angeles kentine yerleşen Harry, son olarak coronavirüsten etkilenen zor durumdaki insanlara yiyecek dağıtırken görüntülenmişti.

3GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA
Abone Olgoogle-news

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA

Çift, Los Angeles'ta faaliyet gösteren Angel Food adlı kuruluşa gönüllü olarak yardım etmiş ve halka yiyecek paketleri dağıtmıştı.

4ORDUDA KALMAK KORUYUCU OLURDU
Abone Olgoogle-news

ORDUDA KALMAK KORUYUCU OLURDU

İngiliz basınındaki iddialara göre Harry, yakın arkadaşlarına "Eğer ordudaki görevime devam etseydim, benim için daha koruyucu olurdu" diye düşüncelerini anlattı.

52015TE AYRILDI
Abone Olgoogle-news

2015'TE AYRILDI

Bir dönem Afganistan'da görev yapan Harry, 2015 yılında ordudan ayrılmıştı. Harry'nin arkadaşlarına "Orduda kalmaya devam etseydim bu karmaşadan daha iyi korunurdum" dediği ileri sürüldü.

6ÖZLEM DUYUYOR
Abone Olgoogle-news

ÖZLEM DUYUYOR

Bu arada Harry'nin ordudaki günlerinine özlem duyduğunu söylediği de iddia edildi. Yine bu iddialara göre Harry, bu olup bitenlere, hayatının bu kadar değişmesine inanamıyor.

7AFGANİSTANDA GÖREV YAPTI
Abone Olgoogle-news

AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPTI

Yüzbaşı Wales, olarak bilinen Harry, ordudaki 10 yıllık kariyerine 2015'te Afganistan'da çıktığı görevin ardından son vermişti.

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi