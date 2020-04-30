Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum

Ailesini, doğup büyüdüğü ülkesini, bütün görevlerini hatta sahip olduğu unvanları bırakıp eşi ve çocuğuyla yeni bir hayata adım atan Prens Harry ya da kendi deyimiyle "sadece Harry" bu ilk dönemde biraz şaşkın.
BACKGRID UK
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BUNA İNANAMIYORUM
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 35 yaşındaki Harry, arkadaşlarına "hayatının bu kadar ters- yüz olmasına inanamadığını" söylüyor. En çok da orduda geçirdiği dönemi özlediğini belirtiyor.
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LOS ANGELES'A GİTTİLER
Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte önce Kanada'ya sonra da ABD'nin Los Angeles kentine yerleşen Harry, son olarak coronavirüsten etkilenen zor durumdaki insanlara yiyecek dağıtırken görüntülenmişti.
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GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA
Çift, Los Angeles'ta faaliyet gösteren Angel Food adlı kuruluşa gönüllü olarak yardım etmiş ve halka yiyecek paketleri dağıtmıştı.
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ORDUDA KALMAK KORUYUCU OLURDU
İngiliz basınındaki iddialara göre Harry, yakın arkadaşlarına "Eğer ordudaki görevime devam etseydim, benim için daha koruyucu olurdu" diye düşüncelerini anlattı.
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2015'TE AYRILDI
Bir dönem Afganistan'da görev yapan Harry, 2015 yılında ordudan ayrılmıştı. Harry'nin arkadaşlarına "Orduda kalmaya devam etseydim bu karmaşadan daha iyi korunurdum" dediği ileri sürüldü.
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ÖZLEM DUYUYOR
Bu arada Harry'nin ordudaki günlerinine özlem duyduğunu söylediği de iddia edildi. Yine bu iddialara göre Harry, bu olup bitenlere, hayatının bu kadar değişmesine inanamıyor.
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AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPTI
Yüzbaşı Wales, olarak bilinen Harry, ordudaki 10 yıllık kariyerine 2015'te Afganistan'da çıktığı görevin ardından son vermişti.