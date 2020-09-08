Harry bütün parayı ödedi, 'boşanma' tamamlandı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay haline gelen Prens Harry ile Meghan Markle, son ve beklenmedik hamleleriyle yorumculara göre aileye dönüş için bütün köprüleri yaktı.
Splash News, Depo Photos
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PARAYI GERİ ÖDEDİLER
Son olarak Netflix kanalıyla 150 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Windsor'da bulunan Frogmore Cottage'ı yenilemek için aldıkları 2,4 milyon sterlinlik (23 milyon TL) borcu, geri ödedi.
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150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
İngiliz medyası, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Netlix ile yaptıkları 150 milyon dolarlık (1 milyar 119 milyon TL) anlaşma sonrası ödemeyi yaptığına dikkat çekti.
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MEGHAN KAMERA KARŞISINA GEÇEBİLİR
İngiliz basını, Harry ve Meghan çiftinin Netflix ile yaptıkları anlaşmaya belgesellerin, Meghan ve Harry'nin rol alabileceği filmlerin, bazı programların ve çocuk programlarının da dahil olduğunu belirtti.
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DIANA BELGESELİ
Öte yandan, Prenses Diana ile ilgili bir belgeselin de bu anlaşmaya dahil olabileceği öne sürüldü.
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MİLYON DOLARLIK MALİKANE ALDILAR
Harry ve Meghan çifti, şu anda ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 14 milyon (137 milyon 541 bin TL) sterline satın aldıkları evde yaşıyor.
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'BOŞANMA' OLARAK YORUMLANDI
Bütün bunlar ise kraliyet yorumcularına göre Harry ile Meghan Markle ile İngiliz kraliyet ailesi arasındaki "boşanma davasının" yanı resmi olarak ayrılığın tamamlanması anlamına geliyor. Yine bu yorumculara göre, Harry bu adımla artık İngiliz kraliyet ailesinde hiçbir geleceği olmadığını da ifade etmiş oldu. Çiftin bundan böyle Prens Harry'nin babası Prens Charles'tan maddi destek de almayacağı belirtiliyor.
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BÜTÜN PARAYI ÖDEDİ
Çiftin geri ödediği 2.4 milyon sterlin, İngiliz vergi mükelleflerinden temin edilmişti. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'de lüks malikane satın aldığı duyulunca bazı çevreler, vergi mükelleflerinden alınan paranın ödenmemesine tepki göstermişti.
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KISA SÜRE YAŞADILAR
Prens Harry ile Meghan Markle, evlendikten sonra birçok aile üyesinin yaşadığı Kensington Sarayı'nda kendilerine ait konuta taşınmıştı. Çift bir süre burada yaşadı.
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KENSINGTON'DAN AYRILDILAR
Ardından Harry ile Markle'ın bebek beklediği duyuruldu. Çift, bebeklerinin dünyaya gelmesinden önce Kraliçe tarafından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'a taşınacaklarını açıkladı.
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RENOVASYON YAPILDI
Taşınmadan önce de konutta milyon sterlinlik bir renovasyon çalışması yapıldı. Fakat, Prens Harry ile Meghan Markle orada çok uzun süre yaşamadı. Önce Noel ve yeni yıl tatili için Kanada'ya geçtiler.
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DOĞUM İZNİNE ÇIKTILAR
Bu, aynı zamanda Markle için de doğum izni oldu. Fakat doğum izni bittikten sonra çift Londra'ya döndü ve aynı gün aileden ayrılık kararı açıklandı.
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ÖNCE KANADA SONRA ABD
Son resmi görevlerini 31 Mart'ta tamamlayan Harry ile Markle tekrar Kanada'ya sonra da ABD'ye geçti.
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LÜKS MALİKANE ALDILAR
Çift, Santa Barbara'da milyon dolarlık bir malikane satın aldı ve oraya taşındı. Son olarak da bir kanal ile yaptıkları 150 milyon dolarlık anlaşmayla gündeme geldiler.