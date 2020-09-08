Harry bütün parayı ödedi, 'boşanma' tamamlandı

'BOŞANMA' OLARAK YORUMLANDI Bütün bunlar ise kraliyet yorumcularına göre Harry ile Meghan Markle ile İngiliz kraliyet ailesi arasındaki "boşanma davasının" yanı resmi olarak ayrılığın tamamlanması anlamına geliyor. Yine bu yorumculara göre, Harry bu adımla artık İngiliz kraliyet ailesinde hiçbir geleceği olmadığını da ifade etmiş oldu. Çiftin bundan böyle Prens Harry'nin babası Prens Charles'tan maddi destek de almayacağı belirtiliyor.