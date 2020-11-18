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Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 07:00 | 

Hande Demir ile Erdinç Acar barıştı mı? Sürpriz gelişme...

Erdinç Acar’dan boşandıktan sonra Cevdet Taşçeken’le flört eden Hande Demir’in ilişkisi bitmiş. Çocukları için sık sık bir araya gelen eski eşler yeniden barışırsa şaşırmayın!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Hande Demir geçen temmuz ayında 14 yıllık eşi Erdinç Acar’la yollarını ayırmıştı. Demir boşanmanın ardından ağustos ayında Cevdet Taşçeken ile flört etmeye başlamıştı.

Ancak umduğunu bulamayan Demir, kısa sürede Taşçeken’den ayrıldı. Erdinç Acar da boşandıktan sonra milli voleybolcu Duygu Bal ile yakınlaşmış, fakat yakınlaşma ilişkiye dönüşmeden ikili ayrı yollara gitmeye karar vermişti.

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Eski eşler, üç çocuklarının iyiliği için ilişkilerini dostane bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Hatırlarsanız, 2006 yılında Las Vegas’ta nikah masasına oturduktan sonra 2010’da boşanan çift, ayrılığa daha fazla dayanamayıp aynı yıl yeniden barışıp evlenmişti. Üçüncü kişilerle yaşadıkları hayal kırıklıklarından sonra Hande Demir-Erdinç Acar ikinci kez barışır mı dersiniz?

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Cevdet Taşçeken - Hande Demir

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Duygu Bal

5“Fıs fıs” ikramı
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“Fıs fıs” ikramı

Koronavirüsle birlikte dezenfektan ve kolonya taşımak da günlük alışkanlıklarımızdan biri haline geldi. Önceki gün Nişantaşı’nda karşılaşan cemiyetin iki ünlü ismi Sedef İybar ve Osman Çarmıklı ayaküstü sohbet ederken objektife takıldı.

İkili koyu bir sohbete dalarken, Osman Bey’in cebinden dezenfektan çıkartıp, Sedef Hanım’ın eline sıktığı görüldü. Covid vakalarının yine artış gösterdiği bugünlerde hem maske-mesafe kuralına uymuşlar hem de elleri dezenfekte etmeyi ihmal etmemişler!

6Okyanustan yuvaya dönüş
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Okyanustan yuvaya dönüş

Çini mürekkebi ustası Ressam Pınar Tınç, pandemi sürecinde herkesin evde olduğu dönemde ürettiği yeni eserlerini “Home Coming-Yuvaya Dönüş” sergisiyle gün yüzüne çıkartıyor.

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Sergi, sanatçının Hint Okyanusu’ndaki La Réunion adasında geçirdiği beş yıldan sonra Türkiye’ye dönüşünü merkeze alıyor. 5 Aralık–5 Ocak tarihleri arasında Arnavutköy Art Gallery İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak olan sergi, Pınar Tınç’ın hayatından esinlenerek ortaya koyduğu en yeni kesit.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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