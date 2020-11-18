Hande Demir ile Erdinç Acar barıştı mı? Sürpriz gelişme...

“Fıs fıs” ikramı Koronavirüsle birlikte dezenfektan ve kolonya taşımak da günlük alışkanlıklarımızdan biri haline geldi. Önceki gün Nişantaşı’nda karşılaşan cemiyetin iki ünlü ismi Sedef İybar ve Osman Çarmıklı ayaküstü sohbet ederken objektife takıldı.



İkili koyu bir sohbete dalarken, Osman Bey’in cebinden dezenfektan çıkartıp, Sedef Hanım’ın eline sıktığı görüldü. Covid vakalarının yine artış gösterdiği bugünlerde hem maske-mesafe kuralına uymuşlar hem de elleri dezenfekte etmeyi ihmal etmemişler!