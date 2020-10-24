Hande Ataizi magazin tarihine damga vurmuştu... İşte o gece yaşananlar!
Hande Ataizi, yıllar önce Cem Davran ile birlikte sunduğu ‘İki Kere Kiki’ programına konuk olan Sevda Demirel ile yaşadığı tokat olayı hakkında konuştu. Demirel’in tokat attığı Ataizi, “Bu olay reyting aracı olarak kullanıldı. İlk tokat yiyen ben miyim?” dedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hande Ataizi, Jülide Ateş’in “40” programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Ataizi, Sevda Demirel ile arasındaki tokat olayıyla ilgili de konuştu.
2
Abone Ol
Yıllar önce Cem Davran ile sunduğu “İki Kere Kiki” programında Demirel’in kendisine tokat atmasıyla gündemden düşmeyen Hande Ataizi, “Sevda Demirel’den reyting uğruna mı dayak yediniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Programı banttan çekiyorduk. O yıllarda editörler tarafından hazırlanmış sorular geliyordu. Bir soru sordum, onun cevabı bana tokat şeklinde oldu.Ara verildi, o kişi çıkarıldı.
3
Abone Ol
Ben zaten şokum, yüzüme yediğim tokatla elim ayağım titredi. Sanki o bölüm olmamış gibi, diğer konuğu ağırlamak üzere stüdyoya geldim. Ben de reyting uğruna o sahnenin oraya koyulduğunu düşünüyorum. Reyting aracı olarak kullandı. Ben de bunun yıllarca ceremesini çektim. İlk tokat yiyen ben miyim? Uzatılacak bir şey gibi gelmiyor ama uzatıldı.”
4
Abone Ol
ŞİMDİ OLSA PENCEREDEN DEĞİL KAPIDAN ÇIKAR GİDERİM
Hande Ataizi, geçtiğimiz yıllarda görüntülenmemek için bir mekanın tuvalet penceresinden atlamaya çalıştığı o anlarla ilgili de konuştu. “Sahip olduğunuz şöhreti taşıyamadığınız anlar oldu mu?” sorusuna Ataizi, “Oldu tabii ki... Ben bir operasyon geçirmiştim burnumdan ve kimsenin olmadığı bir yer diye götürüldüğüm mekana basın geldi.
5
Abone Ol
Reklam amaçlı götürüldüğümü anladım. Çocukça bir şey, şimdi olsa efendi efendi kapıdan çıkar gidersin. Yaşın da verdiği delilikle tuvalet penceresi buldum ve atlamaya kalktım. Şimdi gülüyorum tabii” yanıtını verdi.
6
Abone Ol
PANDEMİDEN SONRA EVLENECEĞİZ
Uzun süredir Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi, pandemi süreci bittikten sonra evleneceklerini söyledi. Leon adında bir oğlu olan Ataizi, ikinci çocuğu ise düşünmediğini belirtti.