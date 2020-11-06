Maskeyi yanlış taktı

31 yaşındaki Elsa Hosk ve sevgilisi bir mağazadan yiyecek bir şeyler aldıktan sonra yollarına devam etti. Aldıkları malzemeleri Daly taşırken Hosk'un giderek büyüyen karnını gözlerden uzak tutan bir kıyafet giydiği görüldü.Tepeden tırnağa maviler giyen Hosk, giysilerine uygun renkte bir maske taktı. Fakat Elsa Hosk'un maskeyle burnun ve ağzını kapatmaması da gözlerden kaçmadı.Elsa Hosk'un sevgilisi Daly ile bir örnek maske takması da dikkat çekti.