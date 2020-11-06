Maskeyi yanlış taktı

İlk bebeğini bekleyen ünlü model, maskesini yanlış taktı ve böyle görüntülendi.
Backgrid USA
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Kısa bir süre önce "karnımda bir melek taşıyorum" diyerek ilk bebeğini beklediğini duyuran model Elsa Hosk, sevgilisi Tom Daly ile birlikte New York'ta görüntülendi.
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31 yaşındaki Elsa Hosk ve sevgilisi bir mağazadan yiyecek bir şeyler aldıktan sonra yollarına devam etti. Aldıkları malzemeleri Daly taşırken Hosk'un giderek büyüyen karnını gözlerden uzak tutan bir kıyafet giydiği görüldü.Tepeden tırnağa maviler giyen Hosk, giysilerine uygun renkte bir maske taktı. Fakat Elsa Hosk'un maskeyle burnun ve ağzını kapatmaması da gözlerden kaçmadı.Elsa Hosk'un sevgilisi Daly ile bir örnek maske takması da dikkat çekti.
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Hosk, bir bebek beklediğini sosyal medya sayfasında paylaştığı fotoğrafları aracılığıyla duyurdu. Hosk "Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum. Heyecanlının da ötesinde yakında bir bebek sahibi olacağım ve hayatımın yeni bir dönemine başlayacağım için şanslı hissediyorum" diye yazdı.
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İsveçli model Elsa Hosk'un model olarak kariyer yapması, babasının girişimleri sayesinde oldu. Kızının fotoğraflarını modellik ajanslarına gönderen Hosk, 14 yaşında moda dünyasına adım attı.
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Ortaokul ve lise yıllarında okurken bir yandan da model olarak çalışan Elsa Hosk mezun olduktan sonra İsveç kadınlar basketbol liginde kariyer yapmayı düşündü. İki yıl basketbol oynadıktan sonra tamamen moda dünyasına yöneldi.
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Bu kararın ardından da New York'a taşındı. 2011 ile 2018 arasında Victoria's Secret meleği olarak görev yaptı. Firmanın en son defilesinde değerli taşlarla süslü fantezi sutyenini de Hosk tanıttı.Elsa Hosk, moda kariyerinin yanı sıra insan kaçakçılığıyla mücadele eden kuruluşlarla ortak çalışmalar da yapıyor.