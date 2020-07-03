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Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 07:00,

Gupse Özay ve Barış Arduç, Çeşme'de

Yaz sezonunu Bodrum’da açan Gupse Özay ve Barış Arduç, tatile Çeşme’de devam ediyor.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
14 GÜNLÜK KAÇAMAK
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4 GÜNLÜK KAÇAMAK

Yaz tatillerini genellikle Çeşme’de geçiren Gupse Özay ve Barış Arduç bu yıl bir değişiklik yapıp sezonu Bodrum’da açtı.

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Sevgililer 4 gün sonra rotayı yeniden Çeşme’ye çevirdi. İkili önceki gün arkadaşları Mustafa Aksakallı’nın işletmeciliğini yaptığı Rise’n Shine Beach’teydi.

3HİPPİ BARIŞ
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HİPPİ BARIŞ

Gupse Özay ve Barış Arduç, plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yanındaki kadınlarla beraber bir süre deniz kenarında yürüyen Özay, soğuk suya girerken zorlandı.

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Bandanası ve gözlüğüyle “hippi” imajına bürünen Arduç ise denize köpeğiyle birlikte girdi.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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