Gupse Özay ve Barış Arduç, Çeşme'de

Yaz tatillerini genellikle Çeşme’de geçiren Gupse Özay ve Barış Arduç bu yıl bir değişiklik yapıp sezonu Bodrum’da açtı. Sevgililer 4 gün sonra rotayı yeniden Çeşme’ye çevirdi. İkili önceki gün arkadaşları Mustafa Aksakallı’nın işletmeciliğini yaptığı Rise’n Shine Beach’teydi.Gupse Özay ve Barış Arduç, plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yanındaki kadınlarla beraber bir süre deniz kenarında yürüyen Özay, soğuk suya girerken zorlandı. Bandanası ve gözlüğüyle “hippi” imajına bürünen Arduç ise denize köpeğiyle birlikte girdi.