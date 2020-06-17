Güle oynaya işe döndü

İki buçuk ay evinden çalışan sunucu dans ederek ofise geri döndü.
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1
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SOKAKTA DANS
Koronavirüs karantinasını sevgilisiyle birlikte kırsal alandaki evinde geçiren ve o dönemde oturma odasında çalışan ünlü sunucu ofise döndü. İlk günün sonunda da iş çıkışı arkadaşlarıyla sokakta dans etti.
Backgrid UK
2
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KENT BÖLGESİNDEKİ KIR EVİNDEYDİ
Model ve radyo sunucusu Kelly Brook, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaklaşık üç ay Kent bölgesindeki evinden çıkmadı.
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OFİSE DÖNDÜ
Koronavirüs karantinası sırasında evinden çalışan 40 yaşındaki Brook artık ofise döndü.
4
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RENGARENK ELBİSELER
Brook ilk iş günü çalıştığı radyonun çıkışında objektiflere takıldı. Çiçekli bir yazlık elbise giyen Brook'un su şişesini de eksik etmediği görüldü.
5
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NEŞELİ GRUP
Hem Kelly Brook'un hem de sunucu arkadaşları Lucy ve Johnny'nin neşeli olduğu gözden kaçmadı. Hatta üçlü bir ara sokak ortasında dans figürleri sergileyerek birbirleriyle şakalaştı.
6
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HERKES OTOMOBİLİNE
Daha sonra Kelly Brook ve sunucu arkadaşları, otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.
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MASKESİZ ÇIKMADI
Kelly Brook, yoluna devam etmeden önce maskesini ve güneş gözlüğünü taktı.