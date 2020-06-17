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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 09:16,

Güle oynaya işe döndü

İki buçuk ay evinden çalışan sunucu dans ederek ofise geri döndü.

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1SOKAKTA DANS
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SOKAKTA DANS

Koronavirüs karantinasını sevgilisiyle birlikte kırsal alandaki evinde geçiren ve o dönemde oturma odasında çalışan ünlü sunucu ofise döndü. İlk günün sonunda da iş çıkışı arkadaşlarıyla sokakta dans etti.

Backgrid UK

2KENT BÖLGESİNDEKİ KIR EVİNDEYDİ
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KENT BÖLGESİNDEKİ KIR EVİNDEYDİ

Model ve radyo sunucusu Kelly Brook, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaklaşık üç ay Kent bölgesindeki evinden çıkmadı.

3OFİSE DÖNDÜ
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OFİSE DÖNDÜ

Koronavirüs karantinası sırasında evinden çalışan 40 yaşındaki Brook artık ofise döndü.

4RENGARENK ELBİSELER
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RENGARENK ELBİSELER

Brook ilk iş günü çalıştığı radyonun çıkışında objektiflere takıldı. Çiçekli bir yazlık elbise giyen Brook'un su şişesini de eksik etmediği görüldü.

5NEŞELİ GRUP
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NEŞELİ GRUP

Hem Kelly Brook'un hem de sunucu arkadaşları Lucy ve Johnny'nin neşeli olduğu gözden kaçmadı. Hatta üçlü bir ara sokak ortasında dans figürleri sergileyerek birbirleriyle şakalaştı.

6HERKES OTOMOBİLİNE
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HERKES OTOMOBİLİNE

Daha sonra Kelly Brook ve sunucu arkadaşları, otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.

7MASKESİZ ÇIKMADI
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MASKESİZ ÇIKMADI

Kelly Brook, yoluna devam etmeden önce maskesini ve güneş gözlüğünü taktı.

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