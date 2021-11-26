Göksel köy evini kapattı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Köy evini kapattım
Pandemi döneminde Fethiye’ye yerleşip köy hayatı yaşamaya başlayan Göksel, oradaki evini kapatıp İstanbul’a döndü. Önceki gün Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken görüntülenen sanatçı, “Köydeki evi işlerim nedeniyle kapatmak zorunda kaldım. İstanbul’u ve iş hayatını da çok özlemiştim” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)
Programa başlıyorum
Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın çocuklarıyla önceki gün Akmerkez’deydi. Yeğenlerine alışveriş yapan şarkıcı, yeni bir programa başlayacağını açıkladı. Alişan, TRT 1’de yayınlanacak programı için “Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, güzel olacak inşallah” dedi.
Perde açılıyor
Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı “Bir Barda Bir Gece” oyunu bu akşam Dasdas Sahne’de perde açıyor.İki isim, oyunun tanıtımı için önceki gün kameraların karşısına geçti. Nurgül Yeşilçay, “Ben uzun zamandır tiyatro yapmak istiyordum. Bu oyunu okudum, çok beğendim. Rahat ve kolay olacağını düşünüyordum ama çok zorlandım” dedi. Afra Saraçoğlu da “Ben bu sektörde Nurgül Yeşilçay’la birlikte gözümü açtım. Benim için onunla tekrar bir araya gelmek çok heyecan verici” diye konuştu. “Bir Barda Bir Gece”, 27 Kasım, 3 Aralık ve 28 Aralık günlerinde de seyirciyle buluşacak.
Paniklediler
Oyuncu Mehmet Çelik, önceki gün sevgilisiyle Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Flaşların patlamasıyla panik yaşayan sevgililer, “İyi akşamlar” diyerek hızlı adımlarla oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)
Ben 8 yaşındayken hayal gücüm vardı
MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ses getirdi. Günümüzdeki çocukların sosyal medyaya olan düşkünlüğüne değinen sanatçı, “7-8 yaşındaki çocukların Facebook’u, Twitter’ı ve Iphone’u var. Ben 8 yaşındayken boyama kitabım, boyalarım ve en önemlisi hayal gücüm vardı” dedi.
Kızım bekle!
Merve Oflaz, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Muhabirleri fark edince “Makyajsız halde yakalandım” diyerek telaşlanan Oflaz, ardından soruları yanıtladı. Kızım adını verdiği köpeğini gezintiye çıkaran oyuncu, “Kızım bekle” diyerek uzaklaşan köpeğine seslendi. Kızım’ı sokakta bulup sahiplendiğini söyleyen Oflaz, ayrıca yeni proje için senaryo okuduğunu da sözlerine ekledi.
Romantik paylaşım
Geçtiğimiz temmuz ayında Anıl Güler ile nikah masasına oturan oyuncu Gözde Türker, evliliklerinin 4’üncü ayını sosyal medyada paylaştığı romantik bir notla kutladı. Eşiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı yayınlayan Türker, altına şöyle yazdı: “Bugün evleneli 4 ay oldu. Biz genç yaşımızda birbirimizi bulduk ve aile olduk. Seni çok seviyorum aşkım. Nice senelerimize. Yüreği her zaman güzel, ruhu her zaman coşkulu kocam! Seninle bir hayat geçirmek şahane bir şey.”
'Toplantı yapmaya geldim'
ÜNLÜ popçu Serdar Ortaç’la 5 yıl süren evliliğini 2019’da noktalayan ve boşandıktan sonra İrlanda’ya dönen Chloe Loughnan, önceki gün Zorlu AVM’deydi. Türkiye’ye iş için geldiğini söyleyen ünlü manken, muhabirlerin soruları üzerine şöyle konuştu: “İstanbul’a dün geldim, yarın tekrar dönüyorum. Bugün burada bir toplantım vardı. Projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi çok yakında paylaşacağız.
Kulis ziyareti
Usta tiyatrocu Haldun Dormen önceki akşam Maximum UNIQ Hall’da kapalı gişe oynayan “Metin Akpınar ile Muhabbet” adlı gösteriyi izledi. Arkadaşını kuliste ziyaret eden Dormen, o anların fotoğrafını şu notla sosyal medya hesabından paylaştı: “İzleyicilerin de soru sorabildikleri bu program insanı hem nostaljik günlere götürüyor hem de dünya kadar bilgi veriyor. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Metin’e de tekrar teşekkürler.”
Boji'yi sahiplenmek istiyor
Demet Akalın, Boji isimli sokak köpeğini sahiplenmek istedi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından bir duyuruda bulunarak şunları söyledi: “Boji’nin başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Boji için geniş arazili evi olan bir aile arıyoruz.” Bu çağrı üzerine ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi ve “Ben hemen talibim” dedi.