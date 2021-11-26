Göksel köy evini kapattı

Perde açılıyor

Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı “Bir Barda Bir Gece” oyunu bu akşam Dasdas Sahne’de perde açıyor.İki isim, oyunun tanıtımı için önceki gün kameraların karşısına geçti. Nurgül Yeşilçay, “Ben uzun zamandır tiyatro yapmak istiyordum. Bu oyunu okudum, çok beğendim. Rahat ve kolay olacağını düşünüyordum ama çok zorlandım” dedi. Afra Saraçoğlu da “Ben bu sektörde Nurgül Yeşilçay’la birlikte gözümü açtım. Benim için onunla tekrar bir araya gelmek çok heyecan verici” diye konuştu. “Bir Barda Bir Gece”, 27 Kasım, 3 Aralık ve 28 Aralık günlerinde de seyirciyle buluşacak.