MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriGöksel köy evini kapattı
GeriMagazin Göksel köy evini kapattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 08:51 | 

Göksel köy evini kapattı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Köy evini kapattım

Köy evini kapattım

Pandemi döneminde Fethiye’ye yerleşip köy hayatı yaşamaya başlayan Göksel, oradaki evini kapatıp İstanbul’a döndü. Önceki gün Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken görüntülenen sanatçı, “Köydeki evi işlerim nedeniyle kapatmak zorunda kaldım. İstanbul’u ve iş hayatını da çok özlemiştim” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)
2Programa başlıyorum

Programa başlıyorum

Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın çocuklarıyla önceki gün Akmerkez’deydi. Yeğenlerine alışveriş yapan şarkıcı, yeni bir programa başlayacağını açıkladı. Alişan, TRT 1’de yayınlanacak programı için “Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, güzel olacak inşallah” dedi.
3Perde açılıyor

Perde açılıyor

Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı “Bir Barda Bir Gece” oyunu bu akşam Dasdas Sahne’de perde açıyor.İki isim, oyunun tanıtımı için önceki gün kameraların karşısına geçti. Nurgül Yeşilçay, “Ben uzun zamandır tiyatro yapmak istiyordum. Bu oyunu okudum, çok beğendim. Rahat ve kolay olacağını düşünüyordum ama çok zorlandım” dedi. Afra Saraçoğlu da “Ben bu sektörde Nurgül Yeşilçay’la birlikte gözümü açtım. Benim için onunla tekrar bir araya gelmek çok heyecan verici” diye konuştu. “Bir Barda Bir Gece”, 27 Kasım, 3 Aralık ve 28 Aralık günlerinde de seyirciyle buluşacak.
4Hafsanur tarzı

Hafsanur tarzı

Hafsanur Sancaktutan, 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri Töreni’nde “yılın yükselen yıldızı” ödülünü aldı. “Son Yaz” dizisiyle yıldızı parlayan 21 yaşındaki genç oyuncu, giyim tarzıyla geceye damgasını vurdu.
5Paniklediler

Paniklediler

Oyuncu Mehmet Çelik, önceki gün sevgilisiyle Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Flaşların patlamasıyla panik yaşayan sevgililer, “İyi akşamlar” diyerek hızlı adımlarla oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)
6Her şey yolunda

Her şey yolunda

Oyuncu Engin Altan Düzyatan önceki akşam eşi Neslişah Düzyatan’la Kuruçeşme Korto Restoran’daydı. Çift çıkışta “Her şey yolunda. Dostlarımızla akşam yemeği yedik” dedi. (Sayit DURMAZ)
7Ben 8 yaşındayken hayal gücüm vardı

Ben 8 yaşındayken hayal gücüm vardı

MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ses getirdi. Günümüzdeki çocukların sosyal medyaya olan düşkünlüğüne değinen sanatçı, “7-8 yaşındaki çocukların Facebook’u, Twitter’ı ve Iphone’u var. Ben 8 yaşındayken boyama kitabım, boyalarım ve en önemlisi hayal gücüm vardı” dedi.
8Kızım bekle

Kızım bekle!

Merve Oflaz, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Muhabirleri fark edince “Makyajsız halde yakalandım” diyerek telaşlanan Oflaz, ardından soruları yanıtladı. Kızım adını verdiği köpeğini gezintiye çıkaran oyuncu, “Kızım bekle” diyerek uzaklaşan köpeğine seslendi. Kızım’ı sokakta bulup sahiplendiğini söyleyen Oflaz, ayrıca yeni proje için senaryo okuduğunu da sözlerine ekledi.
9Romantik paylaşım

Romantik paylaşım

Geçtiğimiz temmuz ayında Anıl Güler ile nikah masasına oturan oyuncu Gözde Türker, evliliklerinin 4’üncü ayını sosyal medyada paylaştığı romantik bir notla kutladı. Eşiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı yayınlayan Türker, altına şöyle yazdı: “Bugün evleneli 4 ay oldu. Biz genç yaşımızda birbirimizi bulduk ve aile olduk. Seni çok seviyorum aşkım. Nice senelerimize. Yüreği her zaman güzel, ruhu her zaman coşkulu kocam! Seninle bir hayat geçirmek şahane bir şey.”
10Toplantı yapmaya geldim

'Toplantı yapmaya geldim'

ÜNLÜ popçu Serdar Ortaç’la 5 yıl süren evliliğini 2019’da noktalayan ve boşandıktan sonra İrlanda’ya dönen Chloe Loughnan, önceki gün Zorlu AVM’deydi. Türkiye’ye iş için geldiğini söyleyen ünlü manken, muhabirlerin soruları üzerine şöyle konuştu: “İstanbul’a dün geldim, yarın tekrar dönüyorum. Bugün burada bir toplantım vardı. Projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi çok yakında paylaşacağız.
11Kulis ziyareti

Kulis ziyareti

Usta tiyatrocu Haldun Dormen önceki akşam Maximum UNIQ Hall’da kapalı gişe oynayan “Metin Akpınar ile Muhabbet” adlı gösteriyi izledi. Arkadaşını kuliste ziyaret eden Dormen, o anların fotoğrafını şu notla sosyal medya hesabından paylaştı: “İzleyicilerin de soru sorabildikleri bu program insanı hem nostaljik günlere götürüyor hem de dünya kadar bilgi veriyor. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Metin’e de tekrar teşekkürler.”
12Bojiyi sahiplenmek istiyor

Boji'yi sahiplenmek istiyor

Demet Akalın, Boji isimli sokak köpeğini sahiplenmek istedi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından bir duyuruda bulunarak şunları söyledi: “Boji’nin başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Boji için geniş arazili evi olan bir aile arıyoruz.” Bu çağrı üzerine ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi ve “Ben hemen talibim” dedi.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi