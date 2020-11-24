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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 16:58 | 

Gökhan Çıra-Selin Ciğerci-Melisa Emirbayer dizisinde kaçıncı bölümdesiniz?

Kelebek yazarı Savaş Özbey, Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci'yi aldattığı iddiası üzerinden başlayan tartışmaları kaleme aldı...

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
1NİYETİ OLAN VARSA BAŞLAMASIN
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NİYETİ OLAN VARSA BAŞLAMASIN

Benimki batık kredi. Bir kere girdim, artık bu kadar izledikten sonra bırakamıyorum da. Niyeti olan falan varsa hiç başlamasın bu diziye.
Futbolcu Gökhan Çıra-fenomen eşi Selin Ciğerci-sunucu Melisa Emirbayer üçgeninde geçen olaylar.

2OLAYLAR ÇIĞIRINDAN ÇIKTI
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OLAYLAR ÇIĞIRINDAN ÇIKTI

Bu üçgenin dışı sizi, açılar toplamı beni yakar.
Ve sırf “reyting alıyor, diziyi uzatalım” mantığıyla artık olaylar iyice çığırından çıktı, takip etmek mümkün değil. Ben daha ilk sezonundayım. Buraya kadarki spoiler’ı şöyle vereyim...
Seren Serengil, “Söylemezsem Olmaz” programında Gökhan’ın Melisa ile Selin’i aldattığı iddiasını paylaştı.

3KOCAMDAN UZAK DUR DEMİŞ
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"KOCAMDAN UZAK DUR" DEMİŞ

Dahası var: Bunu öğrenen Selin, Melisa’nın boğazına bıçak dayayarak “Kocamdan uzak dur” demiş.
Selin üst üste bir sürü paylaşım yaparak bu iddiayı yalanladı. Seren de buna karşılık Melisa’yla yaptığı yazışmaları yayınladı.
Bir “kapıma dayanma sakın” ortamı doğmuş. Yazışmalar bıçak olayını doğrular yönde.

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Fakat bu arada Melisa aniden taraf değiştiriyor, kocası Gökhan’ı paylaşamayan Selin ile yakınlaşıyor, birbirini takibe alıyorlar.
Melisa bu kez, Selin’le aralarında bir sorun olmadığını, Seren’in oyununa geldiğini söylüyor.
Şimdi bunlar yakınlaştı ama başta yalanlayan Selin, sonradan kocasının kendisini aldattığını kabul de etti.
Ha buna Gökhan ne diyordu, Selin’e kuma mı geliyor, Seren Demet’e neden barış çubuğu uzattı... Tam orada uyumuşum.

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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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