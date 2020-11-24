Gökhan Çıra-Selin Ciğerci-Melisa Emirbayer dizisinde kaçıncı bölümdesiniz?

Benimki batık kredi. Bir kere girdim, artık bu kadar izledikten sonra bırakamıyorum da. Niyeti olan falan varsa hiç başlamasın bu diziye. Futbolcu Gökhan Çıra-fenomen eşi Selin Ciğerci-sunucu Melisa Emirbayer üçgeninde geçen olaylar.
2
Abone Ol
OLAYLAR ÇIĞIRINDAN ÇIKTI
Bu üçgenin dışı sizi, açılar toplamı beni yakar. Ve sırf “reyting alıyor, diziyi uzatalım” mantığıyla artık olaylar iyice çığırından çıktı, takip etmek mümkün değil. Ben daha ilk sezonundayım. Buraya kadarki spoiler’ı şöyle vereyim... Seren Serengil, “Söylemezsem Olmaz” programında Gökhan’ın Melisa ile Selin’i aldattığı iddiasını paylaştı.
3
Abone Ol
"KOCAMDAN UZAK DUR" DEMİŞ
Dahası var: Bunu öğrenen Selin, Melisa’nın boğazına bıçak dayayarak “Kocamdan uzak dur” demiş. Selin üst üste bir sürü paylaşım yaparak bu iddiayı yalanladı. Seren de buna karşılık Melisa’yla yaptığı yazışmaları yayınladı. Bir “kapıma dayanma sakın” ortamı doğmuş. Yazışmalar bıçak olayını doğrular yönde.
4
Abone Ol
Fakat bu arada Melisa aniden taraf değiştiriyor, kocası Gökhan’ı paylaşamayan Selin ile yakınlaşıyor, birbirini takibe alıyorlar. Melisa bu kez, Selin’le aralarında bir sorun olmadığını, Seren’in oyununa geldiğini söylüyor. Şimdi bunlar yakınlaştı ama başta yalanlayan Selin, sonradan kocasının kendisini aldattığını kabul de etti. Ha buna Gökhan ne diyordu, Selin’e kuma mı geliyor, Seren Demet’e neden barış çubuğu uzattı... Tam orada uyumuşum.