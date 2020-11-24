Gökhan Çıra-Selin Ciğerci-Melisa Emirbayer dizisinde kaçıncı bölümdesiniz?

Fakat bu arada Melisa aniden taraf değiştiriyor, kocası Gökhan’ı paylaşamayan Selin ile yakınlaşıyor, birbirini takibe alıyorlar.

Melisa bu kez, Selin’le aralarında bir sorun olmadığını, Seren’in oyununa geldiğini söylüyor.

Şimdi bunlar yakınlaştı ama başta yalanlayan Selin, sonradan kocasının kendisini aldattığını kabul de etti.

Ha buna Gökhan ne diyordu, Selin’e kuma mı geliyor, Seren Demet’e neden barış çubuğu uzattı... Tam orada uyumuşum.

