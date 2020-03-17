Fransa'da evlenecekti! Hande Ataizi kararını verdi

Artık buralarda bir yerlerde olacak. Evlilik seneye kalmaz ama yurtdışına da gitmeyeceğiz. Düğün tarihi şu an için belli değil. Biz birbirimizi seviyoruz, imza atmak çok problem değil. Ha orada atılmış ha burada fark etmiyor. Sakin olur diye orayı düşünüyorduk ama kısmet değilmiş olmadı.