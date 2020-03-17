Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 14:21,
Fransa'da evlenecekti! Hande Ataizi kararını verdi
Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile mayıs ayında Fransa- Marsilya’da nikah masasına oturmayı planlıyordu ancak corona virüs nedeniyle düğünü ileri bir tarihe erteledi.
Oyuncu-sunucu Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu, Fransa’da evlenmekten vazgeçti. Dün objektiflere yansıyan çift gazetecilerin sorularını yanıtladı.
‘Evlilik tarihiyle ilgi bir gelişme var mı?’ sorusuna Ataizi, “biz yurtdışına evlenecektik, bu virüs çıkınca iptal oldu. En azından buralarda bir şey olacak. ‘Yurtdışına gidelim daha rahat olur” diyorduk ama havaalanına yaklaşmak bile mümkün değil.
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