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Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 14:21, /

Fransa'da evlenecekti! Hande Ataizi kararını verdi

Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile mayıs ayında Fransa- Marsilya’da nikah masasına oturmayı planlıyordu ancak corona virüs nedeniyle düğünü ileri bir tarihe erteledi.

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Oyuncu-sunucu Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu, Fransa’da evlenmekten vazgeçti. Dün objektiflere yansıyan çift gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2İşte Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu’nun açıklamaları;

İşte Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu’nun açıklamaları;

Virüsü hafife almamak lazım dikkat ediyoruz. Dünyada olanları görüyoruz. Bakalım artık ‘Allah sonumuzu hayretsin’ diyorum. Ben virüse karşı bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalışıyorum.

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‘Evlilik tarihiyle ilgi bir gelişme var mı?’ sorusuna Ataizi, “biz yurtdışına evlenecektik, bu virüs çıkınca iptal oldu. En azından buralarda bir şey olacak. ‘Yurtdışına gidelim daha rahat olur” diyorduk ama havaalanına yaklaşmak bile mümkün değil.

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Artık buralarda bir yerlerde olacak. Evlilik seneye kalmaz ama yurtdışına da gitmeyeceğiz. Düğün tarihi şu an için belli değil. Biz birbirimizi seviyoruz, imza atmak çok problem değil. Ha orada atılmış ha burada fark etmiyor. Sakin olur diye orayı düşünüyorduk ama kısmet değilmiş olmadı.

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Fransa'da evlenecekti! Hande Ataizi kararını verdi

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