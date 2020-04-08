Fikret Kuşkan mahkemeye başvurdu: Eski eşe 2 ay ceza

'Zavallısın' Bahar Kerimoğlu tarafından atılan mesajlar mahkemeye de sunuldu. Mesajların birinde Kerimoğlu şu ifadeleri kullanmış: “Gülünç ve zavallı her hareketin. Çocuğuna karşı sorumluluklarını adam gibi üstlen, kendi bencilliğinden, komplekslerinden sıyrıl. Onun mutluluğuna, huzuruna, sağlığına odaklan; yoksa tatillerde bile zor görürsün çocuğunu.”