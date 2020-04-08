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Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 07:00, /

Fikret Kuşkan mahkemeye başvurdu: Eski eşe 2 ay ceza

Fikret Kuşkan, mahkemeye başvurarak eski eşi Bahar Kerimoğlu hakkında koruma talep etti. Oyuncu, Kerimoğlu’nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

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1YENİ BİR DAVA DAHA

YENİ BİR DAVA DAHA

Fikret Kuşkan ile Bahar Kerimoğlu, 4 yıl süren evliliklerini 2009’da bitirdi. Kuşkan, boşandıktan yaklaşık 5 yıl sonra müzik öğretmeni Arsevi Özkara’yla evlendi. Ancak bu evlilikle birlikte eski eşiyle olan sorunları yeniden baş gösterdi. Bahar Kerimoğlu’nun açtığı davalarla gündeme gelen ikili arasında süren gerginlik yeni bir davaya konu oldu.

2PSİKOLOJİK ŞİDDET

PSİKOLOJİK ŞİDDET

Kuşkan, Kerimoğlu’nun kendisine gönderdiği mesajlar ve yaptığı aramalar nedeniyle İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak koruma talep etti. Dava dilekçesinde, Kerimoğlu’nun Kuşkan’a psikolojik şiddet uyguladığı öne sürülerek “Kuşkan’ın aile huzuru hedef alınıyor” denildi. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında eski eşine 2 ay yaklaşmama cezası verdi. Kerimoğlu iletişim araçlarıyla da eski eşini rahatsız edemeyecek.

3Zavallısın

'Zavallısın'

Bahar Kerimoğlu tarafından atılan mesajlar mahkemeye de sunuldu. Mesajların birinde Kerimoğlu şu ifadeleri kullanmış: “Gülünç ve zavallı her hareketin. Çocuğuna karşı sorumluluklarını adam gibi üstlen, kendi bencilliğinden, komplekslerinden sıyrıl. Onun mutluluğuna, huzuruna, sağlığına odaklan; yoksa tatillerde bile zor görürsün çocuğunu.”

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