Feyza-Kaan Boyner çiftinden güzel haber... Kuzey bebek yolda!

Cemiyetin yakından tanıdığı işadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan çift, şimdi de anne-baba olmak için gün sayıyor.
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Aldığım duyumlara göre Feyza Balin Boyner, 8 aylık hamileymiş. Erkek bebek bekleyen çiftin çocuklarına “Kuzey” adını vereceğini de öğrendim. Evliliklerini gözler önünde yaşamayı sevmeyen çift, şimdilerde büyük heyecanla bebeklerinin doğumunu bekliyor.
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Güzellik sırrını paylaşacak
Eski Türkiye güzellerinden Emel Yıldırım, duyduğuma göre modacı kimliğine bir yenisini daha ekliyormuş. Kendi adını taşıyan hazır giyim ve haute couture markasıyla moda dünyasında adından söz ettiren Emel Hanım, şimdilerde bir güzellik merkezi açmak için kolları sıvamış. Nişantaşı’nda açmayı planladığı güzellik merkezinde uzman konukların katılacağı sohbet etkinlikleri de düzenlenecekmiş. “Bir güzellik merkezinden daha fazlası” olarak nitelendirdiği merkezin açılışı ise yeni yıl sonrası yapılacakmış. Emel Hanım’a yeni işinde başarılar diliyor, hayırlı olsun diyorum...
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Çocukları unutmadı
Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hattat’ın eşi Burcu Hattat, şu sıralar yaptığı hayır işleriyle çok konuşuluyor. Son olarak Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına destek olan Hattat, Siirt-Pervari’deki bir köy okuluna 150 tane mont yollamış. Burcu Hanım ayrıca kendi arkadaş çevresini de köy okullarına destek olmaları için organize etmeye başlamış.
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Burcu Hattat
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Tasarımları Beymen’de satılacak
Bennu Gerede’nin Paris’te moda eğitimi alan oğlu Dilan Gerede Erkaya’nın tabuları yıkan markası “Diablo 34”, Beymen’de satışa çıkıyor. Yeni nesil Türk tasarımcıları destekleyen Beymen, “New Gen Turkish Designers Pop-Up” adı altında, arasında Dilan Gerede Erkaya’nın markasının da bulunduğu 10 Türk markasının koleksiyonlarından özel bir seçki sunuyor. Siz de yeni nesil Türk tasarımcıları desteklemek ve Dilan’ın tasarımlarından gardırobunuza eklemek isterseniz, 30 Kasım’a kadar Beymen’deki pop-up store’u ziyaret edebilirsiniz.