Ferhat Göçer'den samimi itiraflar: Çok kadın üzmüşümdür

Hekimlikten müzisyenliğe geçişiniz bazı kesimler tarafından eleştirilmenize neden olmuştu.



Bu bir tercih meselesi… Bunun yine bedelleri ve ödülleri var. Can uğraş yani çok ağır bir çalışma temposunun altında neredeyse hayatımın en güzel yıllarını sürekli çalışarak geçirdim. Bunu dışarıdan söylemek çok kolay fakat benim yaşadıklarıma azıcık şahit olabilseydin orada onun ne kadar ağır olduğunu da anlardın. Bu benim tercihimdi bırakmak istemedim, bırakamadım ya da cesaret edemedim. Hangisini kabul ediyorsan umurumda değil… Hangisini üstüme yakıştırdığınız da umurumda değil… İnsanların ne dediği de çok önemli değil benim için… Benim ne hissettiğim orada önemli… İki mesleği de uzun yıllar yapmak istedim. Her ikisi de beni çok ayrı mutlu etti. Başka mecralarda çok tatmin etti. Hiç de pişman değilim… Kişisel kazanımlarımın, psikolojik gelişimlerimin, birey olarak gelişimimin de çok büyük bir oranda hekimlik ahlakıyla doğru orantılı olarak büyüdüğünü düşünüyorum. Müzisyenlikten de aldığım maddi - manevi tatmin duygusu kendimi çok şanslı hissetmeme neden oldu. Her ikisini de yapabilmek için bir şansım olmuş… Kimin ne dediği pek de umurumda değil açıkçası… Geri dönüp baktığımda hiç pişman değilim.