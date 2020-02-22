Ferhat Göçer'den samimi itiraflar: Çok kadın üzmüşümdür
Şu sıralarda gerçekleştirdiği oyunları ve çıkardığı albüm ile gündemde olan Ferhat Göçer, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili bugüne kadar dile getirmediği itiraflarda bulundu. Hurriyet.com.tr’ de Ferit Ömeroğlu’na konuşan Göçer, aşkın acısını da keşkelerini de yaşadığını söyleyip “Birçok kadını üzmüşümdür ama çok üzdüğüm kadın olarak baktığında 2 ya da 3’ü geçmez. Bu bile çok...” dedi. En unutulmayan aşk sorusuna ise, “Şu an içinde bulunduğum aşk” yanıtını veren şarkıcı, “Geceleri dalgın dalgın geçmişte yaptıklarımı, insanları, keşkelerimi ya da tekerrür edip o anımda yanlışlarım varsa onları tekrar tekrar düşünürüm. Cerrah olarak her şeye neşter vurdum ama duygularıma vuramıyorum” itirafında bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Nasıl gidiyor?
Güzel gidiyor. Keyifli bir zaman diliminde buluşmuş olduk. 20 yıllık bir aşırı yoğun koşturmacanın arkasından daha dingin, daha sakin, daha sistematik ve en azından üstesinden gelebildiğimiz, organize olabildiğimiz tadını çıkarabildiğimiz bir süreç yaşıyoruz şu an...
Sabahattin Ali ile Ferhat Göçer’i buluşturan noktayı dinlemek istiyorum biraz da…
Bir albüm projesi olarak geldi bana bu süreç… “Sabahattin Ali şarkılarından oluşan bir albüm okur musun?” teklifini alınca tabii okurum dedim. Stüdyoda çalışırken daha yakından tanımak istedim. Bu süreçte bütün eserlerini okuma ve değerlendirme şansımız oldu. Sonra bu çalışmayı yaparken konserleri daha farklı bir konsept ile sunalım diye Ezel Akayla konuşup bunu bir oyuna çevirsek yönetmenliğini yapıp yapmayacağını sorduk. “Seve seve” diyerek kabul etti. Sabahattin Ali’yi oynamak en başta bir tereddüt ettirdi fakat sonradan cesaretlendirdi ve olay bambaşka noktaya geldi. Tek kişilik bir oyun ama orkestra ile beraber canlı bir performans… 10 çarpıcı ana dönüm noktasını oluşturan hayat hikayesini 10 şarkıya bağladığımız çok güzel bir senaryoyla Sabahattin Ali’yi gerçekten çok doğru anlatan bir oyun oldu. 28 Şubat’ta çok beklediğimiz İstanbul buluşmamız var Maslak’ta… Turnelerin takibini arkadaşlarımız sosyal medyadan yapabilirler. Hem ülke içinde hem ülke dışında hummalı çalışmalarımız devam ediyor.
2
“Oyunculara neden şarkı söylüyorsun deniyor mu?”
Ne işin var tiyatro ile diyen oldu mu?
Oluyor. Eskiden çok rahatsız oluyordum böyle hicivlerden, eleştirilerden vs. Şimdi çok olağan karşılıyorum. Haklı da buluyorum artık insanları… Çok tepkisel yaklaşmıyorum ama şu bir gerçek ki birçok oyuncu sahnelerde… O zaman o arkadaşlara da “niye şarkı söylüyorsun” mu demek lazım? Bunun notunu ve değerlendirmesini biz yapmayacağız. Bunun notunu izleyen insanlarımız oyunun ne kadar uzun soluklu olup olmayacağına karar verecek.
Ferhat Göçer bir sanatçı olarak bugünkü iklimde kendisini hangi şair olarak tanımlar?
Yani bir şair olarak tanımlamak da çok zorlanırım ama Edip Cansever diyebilirim. Yani onun tarzına daha yakın hissediyorum kendimi… Onun haricinde hayran olduğum Cemal Süreya… Edip Cansever ile Cemal Süreya arasında gidip geliyorum.
3
“Sabahattin Ali birtakım gerçekleri tüm çıplaklığıyla cesurca ifade edebiliyordu”
“Yaklaşık altı ay onun gibi yaşamaya, düşünmeye çalıştım. Kızıyla tanıştım. Sabahattin Ali’yi konuştuğumuz buluşmalarımız oldu” gibi bir ifadeniz var. Sebahattin Ali topluma ne söylüyordu sizce?
Gerek toplumsal gerek siyasi açıdan Kendi açısından doğrularını ve eleştirilerini anlatıyordu. Belki de insanların duymak istemedikleri, gördükleri ama kendilerine bile itiraf edemedikleri birtakım gerçekleri tüm çıplaklığıyla cesurca ifade edebiliyordu.
Bir sanatçı bulunduğu dönemin sosyolojik ve politik meselelerine karşı bir duruş sergilemeli mi yoksa sadece sanatını mı icra etmeli?
Bu sanatçının tercihine bağlı… Her tercihin bedelleri ve avantajları, dezavantajları var. Bu tamamen kişisel tercihe bağlı… Benim belli bir tercihim vardır. Kimisinin başka tercihleri vardır ve bu tercihin bedellerini ve ödüllerini kazanır ya da kaybeder. Bu açıdan ben şu böyle olmalıdır gibi bir yargıda bulunacak değilim. Kişisel tercihlere göre değişir diye düşünüyorum.
4
“Kimin ne dediği pek umurumda değil”
Hekimlik müzisyenlikte ekonomik kaygı taşımadan ilerlemenizi sağladığı için sanatı icra etmek size daha fazla özgürlük alanı sağladı mı?
Sadece ekonomik olarak değil ama hekimlik mesleğine girdiğinizde çok uzun süre bir emek verdiğiniz için ve çok özel bir meslek olduğu için bırakmak kararını vermek de öyle kolay olmuyor. Sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da bir güvenli liman olduğunu söyleyebilirim. Mesleği icra ettiğiniz zaman ancak ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Öyle “hadi bakayım bırakayım” diyebileceğiniz cesareti hiçbir zaman elinize vermiyor. Sonuçta şu da bir gerçek; ben müzisyen olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Bir süre müzisyenlik yaptıktan sonra evet ben bu mesleğe devam etmek istiyorum dediğim bir dönem geldi ve o dönemde ancak net olarak karar verebildim bu da emekliliğime denk geldi zaten aslında 20 25 yıl yapmış oldum.
5
Hekimlikten müzisyenliğe geçişiniz bazı kesimler tarafından eleştirilmenize neden olmuştu.
Bu bir tercih meselesi… Bunun yine bedelleri ve ödülleri var. Can uğraş yani çok ağır bir çalışma temposunun altında neredeyse hayatımın en güzel yıllarını sürekli çalışarak geçirdim. Bunu dışarıdan söylemek çok kolay fakat benim yaşadıklarıma azıcık şahit olabilseydin orada onun ne kadar ağır olduğunu da anlardın. Bu benim tercihimdi bırakmak istemedim, bırakamadım ya da cesaret edemedim. Hangisini kabul ediyorsan umurumda değil… Hangisini üstüme yakıştırdığınız da umurumda değil… İnsanların ne dediği de çok önemli değil benim için… Benim ne hissettiğim orada önemli… İki mesleği de uzun yıllar yapmak istedim. Her ikisi de beni çok ayrı mutlu etti. Başka mecralarda çok tatmin etti. Hiç de pişman değilim… Kişisel kazanımlarımın, psikolojik gelişimlerimin, birey olarak gelişimimin de çok büyük bir oranda hekimlik ahlakıyla doğru orantılı olarak büyüdüğünü düşünüyorum. Müzisyenlikten de aldığım maddi - manevi tatmin duygusu kendimi çok şanslı hissetmeme neden oldu. Her ikisini de yapabilmek için bir şansım olmuş… Kimin ne dediği pek de umurumda değil açıkçası… Geri dönüp baktığımda hiç pişman değilim.
6
“Aşkın acısını da, keşkesini de yaşadım”
Aşk ile ilgili, “Yüzeysel olmayan her duygu ağırdır” demişsiniz. Ağırlığını kaldıramadığınız bir hikayeniz oldu mu?
Var tabi… Çok vardır ama çok özel, çok derin... Bunun acısını da, keşkesini de yaşadım.
Keşkeniz var mı hayatta?
Var tabi ki. Özellikle ilişkilerimde… Çok yoğun çalışma temposu içerisinde en büyük feragat ettiğim ya da eksik bıraktığım şey özel hayatım oldu. Bunu itiraf etmemin de bir sakıncası yok, bu kadar yoğun temponun içerisinde daha özenle yaklaşmam gereken ilişkilerim oldu. Yılları ben çok çalışırsam bir işte çok başarılı olurum diyerek yani sadece çalışarak geçirdim. Hayır, aynı ölçüde insan ilişkilerinizi de dostluklarınızı da empati gücünüzü de o tasın içine koymak zorundasınız. İşte verdiğiniz emek kadar… Şimdi ki aklım olsaydı o çalışma temposunun içerisinde hayatımdaki insanlara nispeten daha özenle yaklaşmayı tercih ederdim.
7
“Geriye dönüp baktığımda birçok kalp kırdığımı görüyorum”
Ne değişirdi?
Bu kadar zorlanmazdım ve kendimi de çok yıpratmazdım. İşimdeki başarı kadar daha çok dostluklarla daha çok keyifli ve mutlu gelebilirdim bugünlere... Şimdi geriye dönüp baktığımda birçok kalp kırdığımı görüyorum. Şimdi mümkün olduğu kadar geri de kalanlarla karşılaştıkça telafi etmeye çalışıyorum. “Ben hiçbir zaman halktan kopmadım” diyorsunuz bir yerde… Yani sizi bir pazar alışverişlerinde, İstiklal Caddesi’nde seyyar bir tezgahtan kestane alırken, akbil dolum noktasında yükleme yaparken görebilir miyiz?Akbil kullanmadığım için onun haricinde hepsinde görebilirsin. AVM’lere giderim çocuklarımla birlikte… İndirim zamanlarını kollarım. Rutin toplumsal akışın içerisinde hep oldum. Baba olduğun için bunları zaten yaşamak zorundasınız. Yani çocuğunuzu alıp onunla beraber alışveriş merkezine gitmek zorundasınız, oyun oynamak ve oyun bahçesine girmek zorundasınız, hamburger sırasına girmek zorundasınız gibi… Hekim olmak ve baba olmak sizi yaşamın içine çekiveriyor.
8
“Cerrah olarak her şeye neşter vurdum ama duygularıma vuramıyorum”
Hekimlikte cerrahtınız. İlk neşteri elinize aldığınız anı hatırlıyor musunuz?
Dün gibi hatırlıyorum. Bana neşteri veren hekimin gözlerini bile hatırlıyorum. Bak evladım bu anı hiç unutmayacaksın diyerek bistüriyi tersten elime yapıştırıp hadi bakalım dedi. İlk ameliyatı çok iyi hatırlıyorum. Apandisit ameliyatıydı ve kolay bir ameliyattı. Ama o ameliyata girmeden önce zaten birçok kez girmiş oluyorsunuz yani teknik, teorik ve pratik olarak her şeyi zaten yalamış yutmuş olmanız gerekiyor. Size güvenmeden de o bistüri teslim edilmiyor. Usta çırak ilişkisi çok önemliydi bizim zamanımızda...
Bu zamana kadar mecazi olarak meslektaşlarınıza çok neşter vurdunuz mu?
Kesip atmak durumunda kaldığım çok şey oldu. Gerek fiziksel gerek ruhsal olarak sürekli düşüncelerine saplanan bir adamım. Durduğumda geceleri, herhangi bir işin ortasında böyle dalgın dalgın geçmişte yaptığım şeyleri, insanları ya da keşkelerimi ya da tekerrür edip o anımda yanlışlarım varsa onları tekrar tekrar düşünürüm. Geçmişe takık bir adamım. Kurtulamıyorum. Cerrah adamım her şeye neşter vurmuş adamım ama duygularıma vuramıyorum.
9
“Üzdüğüm kadın 2-3’ü geçmez”
Kaç kadını üzdünüz bugüne kadar?
Birçok kadını üzmüşümdür ama çok üzdüğüm kadın olarak baktığında 2 ya da 3’ü geçmez. Bu bile çok...
Sosyal medyada aktifsiniz. Hiçbir takipçinizle flört ettiniz mi?
Öyle bir şey olmadı şimdiye kadar… Sosyal medya var olduğundan beri sosyal medyanın içindeyim. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım yapmayı da doğru bulmuyorum. İnstagram ve Twitter için söylüyorum. TikTok ve Tinder hariç…
10
‘Gel de seç bakalım’ bölümü yapacağız...
* Hangisiyle düet?- Zeki Müren, Barış Manço İkisiyle trio * Hasta teşekkürü mü hayran teşekkürü mü?
- Hasta teşekkürü
* Nereden aldığın mı nereye götürdüğün mü?
- Nereye götürdüğüm
* Ferhat mı göçer mi?
- Göçer
* Stresle yaşamak mı belirsiz yaşamak mı?
- Stresle yaşamak
11
* Paragöz olmak mı çapkın olmak mı?
- İkisi de değil
* İlk adımı atmak mı ilk adımı beklemek mi?
- İlk adımı atmak
* İntikam mı Allah’ından bulsun mu?
- Allah’ından bulsun
* Arabesk mi rap mi?
- Arabesk
* Oynamak mı söylemek mi?
- Söylemek
12
* Biri sana mı gelsin sen mi birine git?
- Genelde birini bana beklerim
* Hangisiyle birkaç gün tatil?
- Putin ile Akdeniz sahillerinde, Trump ile Karadeniz’de… Merkel ile barabora tatili
* En unutulmayan konser
- İlk ağladığım konser… Antalya’da bir otelde…
* En unutulmayan vaka
- Haremde bir mafya çatışmasından sonra yaralılardan biriyle 20 saatlik operasyondan sonra kurduğumuz dostluk
13
* En unutulmayan söz- Haklı olmak yetmez haklı kalmak lazım * En unutulmayan şarkı - Aşkların en güzeli * En unutulmayan aşk - Şuanda içimde yaşadığım * En unutulmayan hayran - Kendisini vefatından çok kısa süre önce ziyarete gittiğim kişi… Onu rahmetle ve sevgiyle anıyorum.