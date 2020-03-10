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Magazin
Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 11:29, /

Fedon: Bana yakışan şekilde ölmek istiyorum

Geçtiğimiz hafta, 73 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon'un kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan Fedon, bu haberler art niyetli dedi.

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"Zaman geçtikçe öldü haberlerinin altında art niyet aramaya başladım. Beni sevmeyenlerin çıkardığı haberler..."

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"Ölüm Allah'ın emri. Elbet öleceğim ama bana yakışan şekilde... Ben hastane odasında serumlar içinde yada belediye otobüsünün çarpması sonucu ölmek istemiyorum."

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"Ben aslan burcuyum. Ya motorla bir yere çarpıp öleyim, ya tekneyle yarış yaparken devrilsin... Bana yakışan ölüm budur.Hakkımda öldü haberleri çıkaranları mahkemeye vermeyeceğim. En güzel yargı Allah."

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İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

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