Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin kimdir, eşi kim?

2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalıştı, daha sonra 2 yıl boyunca özel bir hastanede çalıştı. Ardından başka bir kurumda müdür/psikolog olarak görev aldı. Çocuk sahibi olacağını öğrendiğinde çalışma hayatını bıraktı.