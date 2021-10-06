Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin kimdir, eşi kim?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, bebeğini kaybettiğini açıkladı. İkinci kez anne olacağını geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından duyuran Merve Terim Çetin, hamileliği ile ilgili risklerin olduğunu da belirtmişti. Üzücü haber ardından Merve Terim Çetin ve eşinin hayatıyla ilgili bilgiler gündeme geldi. Peki, Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin kimdir, eşi kim?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Merve Terim Çetin, 22 Mart 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Üniversite eğitimini Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri'nde aldı. 2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
2
2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalıştı, daha sonra 2 yıl boyunca özel bir hastanede çalıştı. Ardından başka bir kurumda müdür/psikolog olarak görev aldı. Çocuk sahibi olacağını öğrendiğinde çalışma hayatını bıraktı.
3
Fatih Terim'in kızı Merve Terim 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturdu, çiftin Yaman adında bir oğulları oldu.