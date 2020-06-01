Evliliğe ikinci şans! Burak Yılmaz ile İstem Atilla yeniden evleniyor...

ACARKENT’E TAŞINIYORLAR Ulus’taki Savoy Sitesi’nde kızlarıyla birlikte yaşayan Burak Yılmaz ile İstem Atilla, karantina sonrası ikinci kez nikâh masasına oturmayı düşünüyor. Ailesi için Acarkent’ten bir ev alan Burak Yılmaz, şimdilerde evi kendi zevklerine göre yeniden yaptırıyor.