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Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 07:57,

Evliliğe ikinci şans! Burak Yılmaz ile İstem Atilla yeniden evleniyor...

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, 1 yıl önce barıştığı eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor. Herkes karantina sürecinde ayrılırken, onlar birbirlerine kenetlenmeyi tercih etti!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Karantina sürecinde birbirlerine tahammül edemeyip boşanma kararı alanları duydum da, evlenme kararı alanı duymamıştım!

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Beşiktaşlı yıldız futbolcu Burak Yılmaz ve 2018’de boşandığı eşi İstem Atilla’nın yeniden evlenmeye karar verdiğini öğrendim.

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2009’da nikâh masasına oturan ve evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çift, 9 yıl sonra yollarını ayırmıştı.

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Başta Emre Belözoğlu olmak üzere yakın dostlarının araya girmesiyle 1 yıl sonra barışan Yılmaz ve Atilla, yeniden aynı evde yaşamaya başlamıştı.

5ACARKENT’E TAŞINIYORLAR
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ACARKENT’E TAŞINIYORLAR

Ulus’taki Savoy Sitesi’nde kızlarıyla birlikte yaşayan Burak Yılmaz ile İstem Atilla, karantina sonrası ikinci kez nikâh masasına oturmayı düşünüyor. Ailesi için Acarkent’ten bir ev alan Burak Yılmaz, şimdilerde evi kendi zevklerine göre yeniden yaptırıyor.

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Tadilatı biter bitmez yeni yuvalarına taşınacak olan çift, en yakın zamanda da nikâh masasına oturarak, ilişkilerine resmiyet kazandıracak.

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3 aylık karantina sürecinde ilişkilerini yeniden gözden geçirerek evlenme kararı alan Burak Yılmaz ve İstem Atilla, bu kararla eminim en çok kızları Nazlı ve Derin’i mutlu etmiştir.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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