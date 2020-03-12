MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriErsin Korkut o acıyı hep yaşayacak!
GeriMagazin Ersin Korkut o acıyı hep yaşayacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 12:35, /

Ersin Korkut o acıyı hep yaşayacak!

'Survivor 2020'de yarışan Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess öldü. Her fırsatta sadık dostundan bahseden Korkut'a bu haberi kimse veremedi. Kelebek yazarı Ömür Gedik, Ersin Korkut'un Mess'e olan sevgisini yazdı...

Ömür GEDİK
Ömür GEDİK
ogedik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömür GEDİK
Ömür GEDİK
ogedik@hurriyet.com.tr
1BAVULA GİREN ÇOK KEDİ GÖRDÜM

BAVULA GİREN ÇOK KEDİ GÖRDÜM

Kedi-köpek sahipleri çok iyi bilir bunu; bizler iş gezisine ya da tatile çıkarken kalplerimizin bir kısmını geride bırakırız.
Kalplerimiz de, akıllarımız da kalır tüylü dostlarımızda.
Anlatmak isteriz onlara bir süre sonra geri döneceğimizi.
Anlatırız da, öper, okşar öyle çıkarız evden.
“Beni de götür” dercesine bavulların içine giren çok kedi gördüm ben.

2

Yolda giderken de aklımızdadır onlar. Gözümüzün önünden gitmez arkamızdan o masum, hüzün dolu bakışları.
Ben her konser sonrası sabahı beklemeden gece ilk uçakla dönerim evime mesela.
Bir an önce kedime, köpeğime kavuşmak için.
Eminim Ersin Korkut da “Survivor”a giderken en çok Mess için endişe etmişti.
Acun Ilıcalı ile konuşmalarından, onu ne kadar sevdiği ve özlediği anlaşılıyor zaten.
Mess ölmüş Ersin yokken, uzaktayken.

3O ACIYI HEP YAŞAYACAK

O ACIYI HEP YAŞAYACAK

Şimdi evladının ölüm haberini Ersin’e nasıl vereceklerini düşünüyorlar.
Nasıl olacak, o an nasıl yaşanacak bilemem ama bildiğim ve emin olduğum bir şey var ki Ersin, Mess’in onsuz gidişini, ölüm anında yanında olamayışını, patisini tutamamış, başını okşayıp sarılamamış olmasını asla unutamayacak, içinde o acıyı hep yaşayacak.
Mess için ayrı, Ersin için ayrı üzüldüm.
Mess melek oldu, gittiği yerde mutlu olsun, Ersin’e ise Allah sabır versin

4
Ömür GEDİK
Ömür GEDİK
ogedik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi