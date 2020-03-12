Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 12:35,
Ersin Korkut o acıyı hep yaşayacak!
'Survivor 2020'de yarışan Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess öldü. Her fırsatta sadık dostundan bahseden Korkut'a bu haberi kimse veremedi. Kelebek yazarı Ömür Gedik, Ersin Korkut'un Mess'e olan sevgisini yazdı...
BAVULA GİREN ÇOK KEDİ GÖRDÜM
Kedi-köpek sahipleri çok iyi bilir bunu; bizler iş gezisine ya da tatile çıkarken kalplerimizin bir kısmını geride bırakırız.
Kalplerimiz de, akıllarımız da kalır tüylü dostlarımızda.
Anlatmak isteriz onlara bir süre sonra geri döneceğimizi.
Anlatırız da, öper, okşar öyle çıkarız evden.
“Beni de götür” dercesine bavulların içine giren çok kedi gördüm ben.
Yolda giderken de aklımızdadır onlar. Gözümüzün önünden gitmez arkamızdan o masum, hüzün dolu bakışları.
Ben her konser sonrası sabahı beklemeden gece ilk uçakla dönerim evime mesela.
Bir an önce kedime, köpeğime kavuşmak için.
Eminim Ersin Korkut da “Survivor”a giderken en çok Mess için endişe etmişti.
Acun Ilıcalı ile konuşmalarından, onu ne kadar sevdiği ve özlediği anlaşılıyor zaten.
Mess ölmüş Ersin yokken, uzaktayken.
O ACIYI HEP YAŞAYACAK
Şimdi evladının ölüm haberini Ersin’e nasıl vereceklerini düşünüyorlar.
Nasıl olacak, o an nasıl yaşanacak bilemem ama bildiğim ve emin olduğum bir şey var ki Ersin, Mess’in onsuz gidişini, ölüm anında yanında olamayışını, patisini tutamamış, başını okşayıp sarılamamış olmasını asla unutamayacak, içinde o acıyı hep yaşayacak.
Mess için ayrı, Ersin için ayrı üzüldüm.
Mess melek oldu, gittiği yerde mutlu olsun, Ersin’e ise Allah sabır versin
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