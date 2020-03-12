Ersin Korkut o acıyı hep yaşayacak!

O ACIYI HEP YAŞAYACAK Şimdi evladının ölüm haberini Ersin’e nasıl vereceklerini düşünüyorlar.

Nasıl olacak, o an nasıl yaşanacak bilemem ama bildiğim ve emin olduğum bir şey var ki Ersin, Mess’in onsuz gidişini, ölüm anında yanında olamayışını, patisini tutamamış, başını okşayıp sarılamamış olmasını asla unutamayacak, içinde o acıyı hep yaşayacak.

Mess için ayrı, Ersin için ayrı üzüldüm.

Mess melek oldu, gittiği yerde mutlu olsun, Ersin’e ise Allah sabır versin

