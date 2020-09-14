Erdinç Acar, gönlünü Duygu Bal’a kaptırdı!

Markası artık ‘doğa dostu’ Cemiyet dünyasının ünlü ismi Bahar Şer, ocak ayında yeni markası Deepsix’i özel bir davetle beğeniye sunmuştu. Şer, kurucu ortağı olduğu markayla sadece denim üzerine tasarım yaparak klasikleşmiş jean sınırlarının ötesine geçmeyi amaçlıyordu. Şimdi daha “doğa dostu” bir marka oluşturmak için çalışmalar yapıldı ve sürdürülebilir üretime geçildi. Çevre kirliliğine yol açmayan ve doğal kaynakları koruyan üretim için büyük emek harcandı, böylelikle bir dünya markası olmanın da adımları atılmış oldu. Çünkü artık dünyada markanın sürdürülebilir olmasına bakılıyor. Bu süreçte markaya ikinci bir “line” da eklendi. Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan yeni alt marka, daha geniş bir kitleye hitap edecek.