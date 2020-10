Emina Jahoviç:Ben bir feministim

Koleksiyondaki her bir parçanın özel bir ismi ve hikayesi var. Bundan örnekler verir misiniz?



Ben kendi ülkemde yıllardır söz yazarı olduğum için insanların kalbine dokunuyorum ve kozmetikte de bunu yapmak istedim. Bu bir sanat esasında, sadece bir üretim, sadece bir girişim değil. Mesela kırmızı bir rujumuz var, onun adı “Radical Decision”, nedenini de söyleyeyim… Ben kendimi çok moralsiz hissettiğim zaman ama dışarı da çıkmam gerektiğinde kendimi kırmızı rujun arkasına saklarım. Ve kendime, “ben şu an radikal bir şey yapıyorum” diye moral aşılarım. “Call Me Darling” de çok romantik bir palet. Sırbistan’daki en yakın arkadaşımın Londra’daki çok güzel, çok romantik düğününden ilham aldım.



Reklam filmlerinde yıldız tozu savuruyorsunuz… Çünkü “her kadın bir yıldızdır” felsefesine inanıyorsunuz…



Bunu çok size günlerce anlatabilirim! Ben ciddi anlamda feminist bir kadınım. Kadın dayanışmasını çok seviyorum ve çok destekliyorum. Ülkemde 18 senedir kadın odaklı şarkılar yapıyorum, onların gücünü vurguluyorum. Ve şunu sinir bozucu buluyorum; şarkıcılar ya da oyuncular yıldızdır, peki diğer kadınlar? Bankada ya da markette çalışan kadın? Peki ya ev kadını ne oluyor? Evde çalışan kadın en ağır işçi! Ben bunu biliyorum. O yüzden kadın her istediği yeri sahnesi yapmalı, parlamalı, güzel hissetmeli. Çünkü bizim hayatımız gerçekten zor, sadece kadın olduğumuz için! Benim için her kadın yıldız. Amacım, ufak dokunuşlarla içlerindeki yıldızı keşfetmeleri.