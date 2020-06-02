Elti savaşları bitmedi: Bezgin, mutsuz ve bitik!

İngiliz kraliyet ailesinin en tartışmalı üyelerinden biri artık saraydan kilometrelerce uzakta ama iki gelin arasındaki gerilim bitmek bilmiyor.
Backgrid UK, Backgrid USA, Splash News
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MUHTEŞEM DÖRTLÜ TARİHE KARIŞTI
İlk dönemlerde "muhteşem dörtlü" olarak anılan Prens William- Kate Middleton, Prens Harry- Meghan Markle arasındaki gerginlik. farklı boyutlara bürünüyor. İşte bu konuda yaşanan son ve çarpıcı gelişme.
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MUTSUZ VE BİTİK
Kate Middleton ve Prens William, kendileri hakkında yayınlanan bir makale nedeniyle Tattler dergisini dava etmeye hazırlanıyor. Bunun nedeni ise Anna Pasternak'ın makalesinde, Middleton hakkında ileri sürdüğü iddialar.
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MIDDLETON'I KIZDIRDI
Anna Pasternak, dergide yayınlanan makalesinde 38 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton'ın kendini "mutsuz, tuzağa düşürülmüş ve bitap" hissettiğini ileri sürüyordu.
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GÖREVLERİ ARTTI
Pasternak makalesinde, özellikle de Prens Harry ve Meghan Markel'ın aileden ayrılık kararından sonra Middleton ile Prens William'ın görevlerinin arttığını ve bunun da Middleton'ı zorladığını ileri sürüyordu.
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DERGİ: MAKALENİN ARKASINDAYIZ
Kensington Sarayı bütün bu iddiaları yalanlarken, Tattler dergisi ise makalesinin arkasında olduğunu duyurdu. Makaleyi kaleme alan Pasternak'ın da "makalesinin doğruluğuna inandığını, çünkü bilgileri sağlam kaynaklardan edindiğini" belirtiyor.
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HABER KAYNAKLARI
İşte işin Meghan Markle ve Kate Middleton arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme getiren kısmı makaleyi kaleme alan Pasternak'ın bu "haber kaynakları."
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ABLASI YAKIN ARKADAŞ
İleri sürülenlere göre Pasternak, eski bir gazeteci olan Vanessa Mulroney ile yakın arkadaş. Vanessa Mulroney ise Meghan Markle'ın en yakın arkadaşı olan Jessica Mulroney'in kız kardeşi. Mulroney, Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğününde de konuklar arasındaydı. İşte bu bağlantı, Anna Pasternak'ın makalesini yazarken dolaylı olarak Markle'ın anlattıklarından da etkilendiği iddialarını gündeme getirdi.
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DÜĞÜNDEN ÖNCE GERİLİM
Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki gerilimin, henüz Prens Harry'nin düğün hazırlıkları sırasında ortaya çıktığı iddiaları basına yansımıştı.
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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU İDDİASI
İleri sürülenlere göre Markle ile Middleton arasındaki gerilim, 2018'deki düğün provaları sırasında zirveye çıkmıştı. Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde nedime olarak görev yapan Prenses Charlotte'un kıyafetinin provası yapılırken iki eltinin tartıştığı hatta Middleton'ın gözyaşlarına boğulduğu ileri sürülmüştü.
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MIDDLETON ÇOK ÜZÜLDÜ
Tattler'da yayınlanan bu makalenin ardından Kate Middleton ve Prens William, Kensington Sarayı'nın hukuk bölümü aracılığıyla dava açmaya hazırlanıyor. Çift makalade yer alan iddiaların hiçbir şekilde doğru olmadığını belirtiyor. Makalade kendisi hakkında yer alan iddiaların Kate Middleton'ın hem çok üzdüğü hem de kızdırdığı da basına yansıyan haberler arasında.