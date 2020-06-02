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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 10:59,

Elti savaşları bitmedi: Bezgin, mutsuz ve bitik!

İngiliz kraliyet ailesinin en tartışmalı üyelerinden biri artık saraydan kilometrelerce uzakta ama iki gelin arasındaki gerilim bitmek bilmiyor.

Backgrid UK, Backgrid USA, Splash News

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1MUHTEŞEM DÖRTLÜ TARİHE KARIŞTI
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MUHTEŞEM DÖRTLÜ TARİHE KARIŞTI

İlk dönemlerde "muhteşem dörtlü" olarak anılan Prens William- Kate Middleton, Prens Harry- Meghan Markle arasındaki gerginlik. farklı boyutlara bürünüyor. İşte bu konuda yaşanan son ve çarpıcı gelişme.

2MUTSUZ VE BİTİK
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MUTSUZ VE BİTİK

Kate Middleton ve Prens William, kendileri hakkında yayınlanan bir makale nedeniyle Tattler dergisini dava etmeye hazırlanıyor. Bunun nedeni ise Anna Pasternak'ın makalesinde, Middleton hakkında ileri sürdüğü iddialar.

3MIDDLETONI KIZDIRDI
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MIDDLETON'I KIZDIRDI

Anna Pasternak, dergide yayınlanan makalesinde 38 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton'ın kendini "mutsuz, tuzağa düşürülmüş ve bitap" hissettiğini ileri sürüyordu.

4GÖREVLERİ ARTTI
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GÖREVLERİ ARTTI

Pasternak makalesinde, özellikle de Prens Harry ve Meghan Markel'ın aileden ayrılık kararından sonra Middleton ile Prens William'ın görevlerinin arttığını ve bunun da Middleton'ı zorladığını ileri sürüyordu.

5DERGİ: MAKALENİN ARKASINDAYIZ
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DERGİ: MAKALENİN ARKASINDAYIZ

Kensington Sarayı bütün bu iddiaları yalanlarken, Tattler dergisi ise makalesinin arkasında olduğunu duyurdu. Makaleyi kaleme alan Pasternak'ın da "makalesinin doğruluğuna inandığını, çünkü bilgileri sağlam kaynaklardan edindiğini" belirtiyor.

6HABER KAYNAKLARI
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HABER KAYNAKLARI

İşte işin Meghan Markle ve Kate Middleton arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme getiren kısmı makaleyi kaleme alan Pasternak'ın bu "haber kaynakları."

7ABLASI YAKIN ARKADAŞ
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ABLASI YAKIN ARKADAŞ

İleri sürülenlere göre Pasternak, eski bir gazeteci olan Vanessa Mulroney ile yakın arkadaş. Vanessa Mulroney ise Meghan Markle'ın en yakın arkadaşı olan Jessica Mulroney'in kız kardeşi. Mulroney, Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğününde de konuklar arasındaydı. İşte bu bağlantı, Anna Pasternak'ın makalesini yazarken dolaylı olarak Markle'ın anlattıklarından da etkilendiği iddialarını gündeme getirdi.

8DÜĞÜNDEN ÖNCE GERİLİM
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DÜĞÜNDEN ÖNCE GERİLİM

Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki gerilimin, henüz Prens Harry'nin düğün hazırlıkları sırasında ortaya çıktığı iddiaları basına yansımıştı. 

9GÖZYAŞLARINA BOĞULDU İDDİASI
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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU İDDİASI

İleri sürülenlere göre Markle ile Middleton arasındaki gerilim, 2018'deki düğün provaları sırasında zirveye çıkmıştı. Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde nedime olarak görev yapan Prenses Charlotte'un kıyafetinin provası yapılırken iki eltinin tartıştığı hatta Middleton'ın gözyaşlarına boğulduğu ileri sürülmüştü. 

10MIDDLETON ÇOK ÜZÜLDÜ
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MIDDLETON ÇOK ÜZÜLDÜ

 Tattler'da yayınlanan bu makalenin ardından Kate Middleton ve Prens William, Kensington Sarayı'nın hukuk bölümü aracılığıyla dava açmaya hazırlanıyor. Çift makalade yer alan iddiaların hiçbir şekilde doğru olmadığını belirtiyor.  Makalade kendisi hakkında yer alan iddiaların Kate Middleton'ın hem çok üzdüğü hem de kızdırdığı da basına yansıyan haberler arasında.

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