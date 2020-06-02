Elti savaşları bitmedi: Bezgin, mutsuz ve bitik!

ABLASI YAKIN ARKADAŞ İleri sürülenlere göre Pasternak, eski bir gazeteci olan Vanessa Mulroney ile yakın arkadaş. Vanessa Mulroney ise Meghan Markle'ın en yakın arkadaşı olan Jessica Mulroney'in kız kardeşi. Mulroney, Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğününde de konuklar arasındaydı. İşte bu bağlantı, Anna Pasternak'ın makalesini yazarken dolaylı olarak Markle'ın anlattıklarından da etkilendiği iddialarını gündeme getirdi.