Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ayrılığı kısa sürdü! Bebek'te kol kola...
Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ilişkisi bir dargın bir barışık sürüyor. Son ayrılıklarında “Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” diyen İbrahim Kutluay, bir kez daha kürkçü dükkanına döndü! Ayrılık haberini verirken “Her an Bebek’te karşımıza çıkıp, bizi şaşırtabilirler” dediğim çiftin işte o barış fotoğrafı...
Ekim ayının sonunda Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ayrıldığını yazmıştım hatırlarsınız...
Ama bugüne kadar birçok kez ayrılıp barışan çift, daha haber yayımlanmadan yeniden barışır korkusuyla temkinli davranmış, yazımı “Her an Bebek’te sarmaş dolaş karşımıza çıkıp, hepimizi şaşırtabilirler!” cümlesiyle bitirmiştim.
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Çift şaşırtmadı, bir kez daha barışarak, Bebek’te arz-ı endam ederken objektife yakalandı! Kutluay bile yaptığı açıklamada, “Vallahi ayrıldık. Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” demişti. Ama ne olduysa oldu, Kutluay bir kez daha Edvina Sponza’ya dönerek, aşklarının bitmediğini kanıtladı.
Umarım bu kez ayrılmalarına neden olan konuları geride bırakmış olurlar ve ilişkilerinde yeni bir çatlak yaşamazlar.
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Ödül için teşekkürler
Crazy Medya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Altın Kalite Ödül Töreni, ünlü isimleri bir araya getirdi. Birbirinden iddialı markaların ve yılın en iyi sanatçılarının ödüllendirildiği gecede, basın ödülleri de sahiplerini buldu. Sağ olsunlar, beni de ödüle layık görmüşler...
Green Park Pendik Hotel’de düzenlenen törende, “En İyi Magazin Yazarı” ödülünü, gecenin mimarlarından Hülya Yanıkdağ’ın elinden aldım. Bu vesileyle bir kez daha teşekkürler...
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Biletler satışa çıktı
14-15 Aralık tarihlerinde VIP ön izleme, 16-20 Aralık tarihleri arasında ise genel ziyarete açılacak olan Contemporary İstanbul’un biletleri, Biletix üzerinden satışa sunuldu.Contemporary Istanbul, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi’nin 10 bin metrekare olan fuar alanında yapılacak. Etkinlik alanına HES kodu ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra girilebilecek ve ziyaretçiler fuar alanında bilet aldıkları saat aralığında kalabilecekler.
Zaman aşamalı giriş, stratejik yerleşim ve yönlü akış gibi önlemler de uygulamada olacak.
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Çocuklar için kolları sıvadı
Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir’in gelini Aslı Özdemir, çocukların duygusal ihmale uğramamaları için annelere destek olacak bir proje için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl Projemiz Hayat Derneği’ni kuran Aslı Özdemir, “Geleceğe Dokunan Anneler Projesi” ile duygusal ihmal konusuna dikkat çekilmesini ve gelecek nesillerin güçlendirilmesini hedefliyor.
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Proje kapsamında hayata geçirilen kitabı geçtiğimiz günlerde tanıtan Özdemir, “Amacımız, duygusal ihmalin gelecekte yol açabileceği olumsuz davranış kalıplarını engellemek. Çünkü sağlıklı bir aile ve toplum yapısı oluşturmak, mutlu geçirilmiş bir çocukluk dönemiyle mümkün olabilir” dedi.
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SMA hastası minik yararına buluştular
Bourz Content & Communications kurucusu Bengü Arslan organizasyonuyla Türkiye’nin en büyük kozmetik firmalarından Salkom Kozmetik, yeni saç bakım ürünü Salkom Gold 24k’yı Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de düzenlenen bir davetle tanıttı. Salkom Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Genç ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Salkom Gold ürünlerinin gelirinin yüzde 10’u, SMA hastası Muhammed Ali Rıza’nın tedavi masrafları için Salkom Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Genç tarafından kampanyaya bağışlandı.