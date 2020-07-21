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Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 07:47,

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları

Cedi Osman’la Ebru Şahin’in aşkı tam gaz devam ediyor. Çeşme’de tatil yapan sevgililer önceki gün bir plajda görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1DENİZ-GÜNEŞ KEYFİ
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DENİZ-GÜNEŞ KEYFİ

Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan, ancak kısa bir süre sonra Çeşme’de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman’la oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor.

2
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1 haftadır ilişki yaşayan sevgililer, önceki gün Fly-Inn Beach’teydi.

3YARDIMCISI NÖBETTE
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YARDIMCISI NÖBETTE

Önce denize giren, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelen Cedi Osman’la Ebru Şahin, keyifli sohbetin ardından localarına geçti.

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NBA’de forma giyen basketbolcunun yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu.

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Cedi Osman ve Ebru Şahin’in locadaki romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

6
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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