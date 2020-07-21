Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları

Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan, ancak kısa bir süre sonra Çeşme’de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman’la oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor.1 haftadır ilişki yaşayan sevgililer, önceki gün Fly-Inn Beach’teydi.Önce denize giren, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelen Cedi Osman’la Ebru Şahin, keyifli sohbetin ardından localarına geçti. NBA’de forma giyen basketbolcunun yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu. Cedi Osman ve Ebru Şahin’in locadaki romantik anları objektiflere böyle yansıdı.