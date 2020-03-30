Ebru Polat'tan çok konuşulacak açıklama: Karantina sonrası her güne bir sevgili koyacağım

Şu karantina sürecinde anladım ki özel hayat da çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllarca sevgilimin olmamasının acısını çıkaracağım. Artık hayatıma bakacağım, eski hayatıma dönmeyeceğim. Bir erkekte, vicdan ve Allah korkusu çok önemli. Dürüst, sağdık olsun yeter.