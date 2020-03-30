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Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 13:18, /

Ebru Polat'tan çok konuşulacak açıklama: Karantina sonrası her güne bir sevgili koyacağım

Şarkıcı Ebru Polat, Youtube sayfasından merak edilen soruları yanıtladı. Karantina sürecinde söylenen bütün kurallara uyduğunu belirten Polat, ‘Salgından, sonra hayatımı yaşayacağım, her gün bir sevgili bulacağım’ dedi.

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1İşte Ebru Polat’ın açıklamalarından satır başları…

İşte Ebru Polat’ın açıklamalarından satır başları…

* 15-16 gündür evden çıkmıyorum. Hatta gün sayısını bile hatırlamıyorum. Karantinayı en sıkı yaşayanlardanım, ailem de aynı şekilde evde. Kendi karantinamızı kendimiz yaptık. Sizler de sakın evlerden çıkmayın.

2

* Aşk gönül ilişkilerine inanmıyorum, başta herkes harika sonra değişiyor insan. Hiçbir ilişkimde sadakat ve güven hissetmedim, bu yüzden bitti.

3

* Ben hukuk fakültesi mezunuyum, baroya kayıtlı bir avukattım. Sanatçı olmasaydım, avukatlık yapardım. Psikoloji yüksek lisansı yaptım, psikolog da olabilirdim. Benim kozmetik salonlarım var, o iş de olur.

4

* Ben dudaklarıma bir şey yaptırmadım. Yaklaşık 10-15 yıl önce küçücük bir dolgu koydurtmuştum, birisine yapılmıştı birazcık kaldı. ‘Boşa gitmesin’ dedim yaptırdım. 15 yıl önceki dolgu da bu zamana kalmaz, dudaklarımda şu an hiçbir şey yok.

5

Neden sevgilim yok? Ben bir iş koliğim maalesef. Sabah erkenden kalkarım, hemen işe giderim. 5-6 ya kadar kozmetik salonlarımı denetlerim. Hafta sonları da konserlerim oluyordu sevgiliye hiç ayıracak vaktim yoktu ama ta ki karantinaya girdiğimiz zamana kadar. Bunun da kıymetini anladım.

6

Şu karantina sürecinde anladım ki özel hayat da çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllarca sevgilimin olmamasının acısını çıkaracağım. Artık hayatıma bakacağım, eski hayatıma dönmeyeceğim. Bir erkekte, vicdan ve Allah korkusu çok önemli. Dürüst, sağdık olsun yeter.

7
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