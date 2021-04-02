Dünyanın merak ettiği soru: Prens Harry, Meghan Markle'da ne buldu?

DÜĞÜNÜNE KATILDI Prens Harry ile Chelsy Davy, 2004 yılında tanıştı. 2011 yılında yolarını kesin olarak ayırana kadar da inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Bir iddiaya göre de Harry Meghan Markle ile evleninceye kadar da dostlukları sürdü. Hatta Harry düğününden önce Davy ile telefonda duygu dolu bir konuyşma yaptı. İkisinin de bu konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı da ileri sürülenler arasında. Dostlukları belli ki güçlüydü çünkü Chelsy Davy, Harry'nin düğününe de katıldı. Hatta gergin ve biraz da üzüntülü yüz ifadesi nedeniyle neler kaçırdığına üzüldüğü bile ileri sürüldü.