Dünyanın merak ettiği soru: Prens Harry, Meghan Markle'da ne buldu?

ESKİ SEVGİLİLERİN ORTAK YANI Prens Harry'nin eski sevgililerinin profiline bakıldığında bazı ortak noktalar göze çarpıyor. Her ikisi de varlıklı ailelerin kızlarıydı. Her ikisinin de aileye katılmasına Kraliçe tarafından herhangi bir engel konulması ihtimali yoktu. Her ikisi de sarışındı. Harry her ikisiyle de uzun süre ilişki yaşamasına rağmen onlarla evlenmedi.