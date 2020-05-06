Doğum günü sürprizi

Her ne kadar aileden resmi olarak ayrılmış olsalar da Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere aile üyeleri minik Archie'nin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
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Kraliçe'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Archie'nin henüz bebekken çekilen bir pozu paylaşıldı ve "Bugün 1 yaşını kutlayan Archie Mountbatten Windsor'a mutlu yıllar" mesajı paylaşıldı. Paylaşımda Kraliçe'nin yanı sıra eşi Prens Philip, anne Meghan ve baba Harry'nin yanı sıra Markle'ın annesi Doria Ragland'ın da bulunduğu bir pozun seçilmesi dikkat çekti.
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Prens Charles ile Camilla Parker Bowles'un resmi hesabında da Archie'nin vaftizinde çekilen siyah- beyaz bir fotoğraf paylaşıldı. Bu karede, sadece Charles, Harry ve Archie'nin olması dikkat çekti.
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Prens Harry'nin araları serin olan kardeşi Prens William da kendi ailesinin resmi hesabından yeğeninin doğum gününü kutladı. O hesapta da Archie'nin vaftiz günü çekilen bir aile pozu yer aldı. Paylaşımda Archie'nin ilk doğum günü kutlandı.
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın da bugün Archie'nin güncel halini gösteren bir poz paylaşması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle, oğullarının ilk doğum günü için kendi aralarında bir kutlama düzenleyecek. Bu kutlamada Markle'ın şeker içermeyen sağlıklı ve organik bir pasta tercih ettiği belirtiliyor.
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Bu arada Harry ile Meghan'ın Archie'yi kuzenleri George, Charlotte ve Louis ile görüntülü bir şekilde görüştürüceği de belirtiliyor.