Doğum günü sürprizi

Prens Harry ve Meghan Markle'ın da bugün Archie'nin güncel halini gösteren bir poz paylaşması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle, oğullarının ilk doğum günü için kendi aralarında bir kutlama düzenleyecek. Bu kutlamada Markle'ın şeker içermeyen sağlıklı ve organik bir pasta tercih ettiği belirtiliyor.