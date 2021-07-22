Derviş Zaim’e Amerika’dan Ödül

Müzik, sinema ve televizyon dünyasından kısa haberler...
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1
Yönetmen Derviş Zaim’in Flaşbellek filmi, ABD’nin önemli festivallerinden 27. Sedona Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülünü kazandı.Derviş Zaim’in yönettiği Flaşbellek filmi Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde düzenlenen ve ülkenin önde gelen festivalleri arasında kabul edilen 27. Sedona Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülünü kazandı. Flaşbellek filmi, Suriye’den Türkiye’ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.Film, 2020 yılında Fransa’nın en önemli iki festivalinden biri olan 42. Cinemed (Montpellier) Film Festivalinde ‘Genç Jüri Ödülü’nü kazanmış ve 12-19 Temmuz 2021 tarihlerinde Fransa’da CCAS (Social Activities of Energy) adlı kurumun organizasyonu ile salonlarda seyirci ile buluşmuştu.Flaşbellek filminde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyorlar. Görüntü yönetmenliği’ni Andreas Sinanos’un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel’in, müziğini Marios Takoushis’in yaptığı film, 2019 yılında Gaziantep ve Konya’da çekilmişti.Flaşbellek, 2021-22 sinema sezonunda seyircisi ile buluşması bekleniyor.
2
Yeni filmine geri sayım başladı
OYUNCU Wilma Elles’ın rol aldığı sinema filminin ABD, California’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. Elles, Rene Perez’in yönetmenliğini üstlendiği yapım öncesi çok sıkı hazırlandığını belirtti. Oyuncu, sosyal medya hesaplarından da setteki arkadaşlarıyla dönem kıyafetleri içindeki pozlarını paylaştı. Wilma Elles, ismi henüz açıklanmayan filminin seyirciyle buluşması için geri sayıma başladığını söyledi. Oyuncu, daha önce Rene Perez’in yönetmenliğini üstlendiği gerilim türündeki “The Insurrection” filminde de rol almıştı.
3
Kıbrıs’ta bayram sahnesi
ÜNLÜ şarkıcı Aşkın Nur Yengi, bayramın birinci günü Kaya Palazzo Girne’de sahne aldı. Yengi, 90’ların unutulmaz pop şarkılarından “Yalancı Bahar”, “Başka Bir Şey”, “Ayrılmam”, “Serserim Benim” gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Ünlü şarkıcı, geceye özel kıyafetiyle de dikkat çekti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Aşkın Nur Yengi, dinleyicilerinin istek şarkılarını da seslendirdi. Gecenin sonunda şarkıcıyı, hayranları ayakta alkışladı.
4
Karsu’dan Türk mutfağı
PİYANİST, şarkıcı ve besteci Karsu, yemek aşkını işe dönüştürdü. Restorancı bir babanın kızı olan Karsu, ailesinin Hatay’dan gelen zengin mutfak kültürünü Hollanda’da yayın yapan 24 Kitchen kanalı için program haline getirdi. Ünlü müzisyen, mercimek çorbasından çılbıra, mantıdan gözlemeye kadar birçok Türk yemeğini kendi elleriyle hazırlayacak. Karsu, Felemenkçe yayınlanacak yemek programının haberini ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Hayalim gerçek oldu! Artık Hollanda’da kendi Türk yemek programım var. Türk ailemin yemek tariflerini sizinle paylaşacağım. 9 Ağustos’tan itibaren hafta içi her gün 18.00’de 24 Kitchen’da yayınlanacak.”
5
Yozgat’ta beğeni topladı
GEÇEN yıl düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak adını duyuran 15 yaşındaki Melisa İmrak, Türkiye Moda Haftası etkinliği kapsamında Yozgat’taki Roma hamamı Baselica Therma’da yapılan defilede yer aldı. Modacılar Mert Erkan, Müesser Kurt ve Aylin Yılmaz’ın koleksiyonundan parçalar sunan İmrak, Türkiye Moda Haftası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kayihan’ın takdirini kazandı. Kayihan, Melisa İmrak’ın gelecek vadettiğini ve önümüzdeki yıllarda podyumların aranan top modelleri arasında yer alacağına inandığını söyledi. Genç model, ağustos ayında düzenlenecek Best Model of the World yarışmasında da Türkiye’yi temsil edecek.
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Takılırdı Aklıma
“Sar Başa” adlı ilk single’ıyla adını duyuran Baha Karaca, yeni single’ı “Takılırdı Aklıma”yı yayınladı. 18 yaşındaki genç şarkıcının Mert ile birlikte yaptığı düet çalışması dijital platformlarda yerini aldı.
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Hedefi Altın Kelebek
Azerbaycan’ın ünlü şarkıcılarından biri olan 11 yaşındaki Kamilla Mamedzade, şimdi de Türkiye’de müzik dünyasına girmeye hazırlanıyor.Güçlü sesi ve farklı yorumuyla bugüne kadar sadece Azerice değil, İngilizce şarkılar da seslendiren Kamilla Mamedzade, Türkiye’nin önde gelen prodüktörlerinin dikkatini çekti. Türkçe şarkılardan oluşan albümü için çalışmalara başladı.Türkiye’de albüm çıkarmanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Kamilla Mamedzade, bugüne kadar Azerbaycan ve diğer kardeş ülkelerden çok sayıda ödül aldı.Son olarak Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak düzenlediği Four Seasons Hotel Bakü’deki International Golden Palm Awards’ta “En iyi çocuk şarkıcı ödülü”nü aldı.Küçük yaşına rağmen yaptığı başarılı projeler sayesinde farklı ülkelerde birçok kez ödüle layık görüldüğünü, hedefinin ise Altın Kelebek Ödül töreninde ödül almak olduğunu açıkladı.