Derviş Zaim’e Amerika’dan Ödül

Yozgat’ta beğeni topladı GEÇEN yıl düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak adını duyuran 15 yaşındaki Melisa İmrak, Türkiye Moda Haftası etkinliği kapsamında Yozgat’taki Roma hamamı Baselica Therma’da yapılan defilede yer aldı. Modacılar Mert Erkan, Müesser Kurt ve Aylin Yılmaz’ın koleksiyonundan parçalar sunan İmrak, Türkiye Moda Haftası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kayihan’ın takdirini kazandı. Kayihan, Melisa İmrak’ın gelecek vadettiğini ve önümüzdeki yıllarda podyumların aranan top modelleri arasında yer alacağına inandığını söyledi. Genç model, ağustos ayında düzenlenecek Best Model of the World yarışmasında da Türkiye’yi temsil edecek.