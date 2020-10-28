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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 07:00 | 

Demet Özdemir 4 milyon liraya ev aldı!

Acarkent’te kirada oturan Demet Özdemir, dizilerden ve marka işbirliklerinden kazandıklarıyla akıllıca yatırım yaparak ev sahibi oldu. Özdemir, 4 milyon TL’ye Zekeriyaköy’den villa aldı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Güzel oyuncu Demet Özdemir kiradan kurtuldu! Son yılların en popüler oyuncularından Özdemir, hem dizilerden hem de marka işbirliklerinden kazandıklarıyla kendine Zekeriyaköy’den 4 milyon liraya villa aldı.

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Acarkent’te kirada oturan güzel oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla ilgileniyor.

Geniş bir hayran kitlesi ve Instagram’da 11.3 milyon takipçisi olan Demet Özdemir’in evinin içini yapmak için sponsorlar sıraya girmiş duyduğuma göre. Evi dekore etmek isteyen markalar, Özdemir gibi ünlü bir ismi portföylerine eklemek için uğraşıyormuş.

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Evin içini komple yıktıran, sadece dört duvarını bırakan güzel oyuncu, yakın zamanda evine taşınmak istiyorsa bence de işi profesyonellere emanet etmeli.

Hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olur...

4Beste Açar’ın büyük değişimi
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Beste Açar’ın büyük değişimi

Merhum sanatçı Kayahan’ın bir dönem uçarılıklarıyla adından söz ettiren kızı Beste Açar çok değişti... 5 yıl önce hayata gözlerini yuman usta sanatçının güzel kızı, şöhret yerine kendi iç dünyasına dönmeyi tercih etti. Hayatını tam anlamıyla değiştiren Açar, aldığı eğitimle “enerji koçu” oldu.Access Consciousness kurucu ortağı Dr. Dain Heer’den eğitim alan Beste Hanım, Göktürk’te açtığı ofisinde ve beş yıldızlı otellerde verdiği seminerlerle, eğitimlerde öğrendiklerini başkalarına aktarmaya çalışıyor şimdilerde.

İsteyen herkesin katılabildiği bu eğitim programları, 0-15 yaş aralığındaki tüm çocuklara ücretsiz. Eğitim sonunda katılımcılara ‘uluslararası lisanslı uygulayıcılık sertifikaları’ da veriliyor.

5Dostlardan pasta sürprizi
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Dostlardan pasta sürprizi

Galatasaray’ın eski başkanlarından Dursun Özbek’in kızı Nesli Özbek Kantarcı, yeni yaşını yakın dostlarının sürpriziyle kutladı. Gizem Kural, Ferhan Şayeste ve Melis Hatipoğlu’nun Papermoon’da verdikleri yemek davetinde pasta sürpriziyle karşılaşan Nesli Hanım, oldukça şaşırmış ve mutlu olmuş. Ben de kendisine nice mutlu yıllar diliyorum...

6Anlamlı sergi
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Anlamlı sergi

Ressam Tülin Kanun, “Bi-re-y Bir Resim Yap” projesinin beşincisini hayvan hakları için hayata geçirdi. Bu yıl pandemiden dolayı projenin kapsamını değiştiren Kanun, sergide kendi resimlerinin yanı sıra öğrencilerinin de birer tablosuna yer verdi.

Suzan Şen-Nail Yiğittaş, Zehra Cengiz, Müge Tezman Sırmabıyık, Cenk Eren, Tanju Babacan, Hakan Akkaya gibi ünlü isimlerin katıldığı sergi açılışında 17 tablo satıldı.Serginin en dikkat çeken eseri olan 6 yaşındaki Pelin Lina Çaylak’ın “Kedi” adlı tablosunu işkadını Zehra Cengiz satın aldı.20 öğrencinin resimlerini sergilediği etkinlikte satılan tablolardan elde edilen gelir, Suzan Şen’in destek verdiği Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği’ne bağışlandı.

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Nail Yiğittaş - Suzan Şen

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Zehra Cengiz

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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