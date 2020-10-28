Demet Özdemir 4 milyon liraya ev aldı!

Beste Açar’ın büyük değişimi Merhum sanatçı Kayahan’ın bir dönem uçarılıklarıyla adından söz ettiren kızı Beste Açar çok değişti... 5 yıl önce hayata gözlerini yuman usta sanatçının güzel kızı, şöhret yerine kendi iç dünyasına dönmeyi tercih etti. Hayatını tam anlamıyla değiştiren Açar, aldığı eğitimle “enerji koçu” oldu.Access Consciousness kurucu ortağı Dr. Dain Heer’den eğitim alan Beste Hanım, Göktürk’te açtığı ofisinde ve beş yıldızlı otellerde verdiği seminerlerle, eğitimlerde öğrendiklerini başkalarına aktarmaya çalışıyor şimdilerde.



İsteyen herkesin katılabildiği bu eğitim programları, 0-15 yaş aralığındaki tüm çocuklara ücretsiz. Eğitim sonunda katılımcılara ‘uluslararası lisanslı uygulayıcılık sertifikaları’ da veriliyor.