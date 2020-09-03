Demet Akalın: Zannedersin Hira'yı lord okuluna yazdırdım!
Demet Akalın, 6 yaşındaki kızı Hira'yı okula göndermek istemediği için eve sigortalı ve maaşlı bir öğretmen tuttuğunu açıklamıştı. Bu sözleriyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Akalın'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
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Demet Akalın, Hira'nın eğitimi için "Ama eylül ayında okullar açılmazsa, yandaki evi sınıf yapacağım. Özel bir hoca tutacağım, iki-üç arkadaşıyla orada okusun" demişti.
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Demet Akalın daha sonra kızı Hira için özel öğretmen tuttuklarını açıklayarak "Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı. Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
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"DERT YAPMAYIN"
Sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt veren Akalın "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu. Onu yazın! Daha faydalı bilgi…" ifadelerini kullandı.
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Demet Akalın kızı Hira’ya 6. yaş günü hediyesi 270 bin TL değerinde minibüs hediye etmişti.