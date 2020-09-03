MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDemet Akalın: Zannedersin Hira'yı lord okuluna yazdırdım!
GeriMagazin Demet Akalın: Zannedersin Hira'yı lord okuluna yazdırdım!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 12:21 | 

Demet Akalın: Zannedersin Hira'yı lord okuluna yazdırdım!

Demet Akalın, 6 yaşındaki kızı Hira'yı okula göndermek istemediği için eve sigortalı ve maaşlı bir öğretmen tuttuğunu açıklamıştı. Bu sözleriyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Akalın'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Demet Akalın, Hira'nın eğitimi için "Ama eylül ayında okullar açılmazsa, yandaki evi sınıf yapacağım. Özel bir hoca tutacağım, iki-üç arkadaşıyla orada okusun" demişti.

2
Abone Olgoogle-news

Demet Akalın daha sonra kızı Hira için özel öğretmen tuttuklarını açıklayarak "Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı. Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

3DERT YAPMAYIN
Abone Olgoogle-news

"DERT YAPMAYIN"

Sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt veren Akalın "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu. Onu yazın! Daha faydalı bilgi…" ifadelerini kullandı.

4
Abone Olgoogle-news

Demet Akalın kızı Hira’ya 6. yaş günü hediyesi 270 bin TL değerinde minibüs hediye etmişti.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi