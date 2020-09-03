Demet Akalın: Zannedersin Hira'yı lord okuluna yazdırdım!

Demet Akalın daha sonra kızı Hira için özel öğretmen tuttuklarını açıklayarak "Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı. Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.