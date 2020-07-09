Değeri tam 14 milyon TL! Cem Hakko gözünü kararttı...
İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...
Cemiyet hayatının doğa tutkunu isimlerinden Cem Hakko, ilginç bir yatırım için kolları sıvadı. Cem ve Ronit Hakko, iddiaya göre Milas’ta 600 yıllık zeytinyağı fabrikasından çevrilen 1.8 milyon dolarlık lüks bir villaya göz dikti.
Bu yaz virüsten korunmak için Alaçatı'ya karavanıyla gezen işadamı, bu kez Milas'ta herkesten uzak bir ev buldu.
Cem Hakko'nun talip olduğu villayı ilginç kılan ise eskiden bir zeytinyağı fabrikası olarak kullanılması. Tam 600 bin dolar yani 5 milyon TL'ye lüks bir villaya dönüştürülen evin satış fiyatı ise 1.8 milyon dolar yani yaklaşık 14 milyon TL. Havuzlu ve özel dekorasyonlu villa, Bodrum'a ise yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve zeytinlik içerisinde.
Şehrin kaosundan kaçıp Göcek’e yerleşen Göksel, burada kendine huzurlu bir yaşam kurdu.
Mart ayından bu yana kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapan Göksel, yeni albümü için de kolları sıvadı. Evine stüdyo kuran sanatçı, yeni şarkılarının ön kayıtlarını yapmaya başladı.
BURADA MUTLUYUM
Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu. İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel şöyle konuştu: “İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”
Yeni hayatından kesitleri de paylaşan Göksel tecrübelerini sevenlerine aktarıyor. 'Kuyudan suyu da çektim, az kaldı hepsini öğreneceğim. Bu hayatta çok çektim ‘ diyen teyzemizin ömrünün bundan sonrasının gül bahçesi gibi geçmesini diliyorum.'
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