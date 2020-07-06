Coşkun Sabah yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra anlattı

Yapmaktan çok pişmanlık duyduğunuz bir şey var mı?



80’li yıllardan itibaren kazandığım paralarla hep daire ve gayrimenkul aldım. Halbuki bunların yerine hep arsa almam gerekiyordu. Ekonomik olarak çok büyük kayıbım var. Bu benim pişmanlığım.