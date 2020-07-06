Coşkun Sabah yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra anlattı
Türk müziğinin güçlü sesi, birbirinden değerli bestelere imza atan Coşkun Sabah’ın “Parası olmayan beni anlayamaz, geçinemiyorum” dediği iddiası magazin dünyasında uzun tartışmalara neden olmuştu.
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‘Yalan Yıllar’ adını verdiği single’nı geçen hafta çıkaran Sabah, merak edilenleri Posta Gazetesi'nden Bekir Saçar'a anlattı.
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İŞTE COŞKUN SABAH’IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR“Parası olmayan beni anlayamaz, geçinemiyorum” dediğiniz iddia edildi ve üzerine çok konuşuldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
Ben asla öyle bir söz sarf etmedim. Hatta “Bunu ispat edene noter huzurunda bir milyon dolar vereceğim” dedim. Ama ortada kimse yok. Gelin, ispat edin, alın paranızı.
3
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Sosyal medya tam bir bataklığa dönüştü. Yurt dışından, izi sürülemeyen sosyal medya hesabı açan, iftiracı, kötü niyetli insanlar hep birilerine saldırıyor. Ben de buna maruz kalanlardanım. Bu sebeplerden dolayı da sosyal medya hesaplarımı kapatacağım.
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PARAMI HEP GAYRİMENKULE YATIRDIM. HALBUKİ ARSAYA YATIRMALIYDIM, ÇOK PİŞMANIM
İçinizde ukde kalan, çok isteyip de yapamadığınız bir şey var mı?
Ben birinci derecede ud sanatçısı, ikinci derecede besteci, üçüncü derecede şarkıcıyım. Şu ana kadar enstrümental bir ud albümü yapmadığım için kendime kızıyorum.
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“İyi ki yapmışım” dediğiniz şeyler neler?
İstanbul Radyosu Devlet Korosu sanatçısı ve icra heyetinde maaşlı memurdum. Şarkıcı olmaya karar verip istifa ettim. Orada kalmış olsaydım ‘Anılar’, ‘Aşığım Sana Doyamıyorum’ gibi onlarca eser ortaya çıkmayacaktı. Onun için de “İyi ki şarkıcı olmuşum” diyorum.
6
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Yapmaktan çok pişmanlık duyduğunuz bir şey var mı?
80’li yıllardan itibaren kazandığım paralarla hep daire ve gayrimenkul aldım. Halbuki bunların yerine hep arsa almam gerekiyordu. Ekonomik olarak çok büyük kayıbım var. Bu benim pişmanlığım.