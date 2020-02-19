Çok kıskanıyordu, en güzel gününü rezil etmek için böyle yaptı

Kocası Prens Harry ile birlikte aileden ayrılıp Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ile ilgili bir çarpıcı iddia da üvey kardeşi Samantha Markle tarafından ortaya atıldı. Meghan Markle'ın üvey kardeşi, bu ayrılık kararının açıklanması için seçilen tarihin de gayet anlamlı olduğunu ileri sürdü. Ona göre bu tarihin seçilmesini isteyen kişi Meghan Markle, bunun tek nedeni de kendisi için çok önemli olan bir günde Kate'i üzmek. Gelelim Samatha Markle'ın iddialarına.