Çok kıskanıyordu, en güzel gününü rezil etmek için böyle yaptı
İngiliz kraliyet ailesinin en gözde iki prensi ile evlenen iki genç kadın hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. Önce kapalı kapılar ardında yaşanan sonra da basına yansıyıp dünyanın dört bir yanında duyulan bu olaylarla ilgili iddialara yeni bir halka daha eklendi.
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Kocası Prens Harry ile birlikte aileden ayrılıp Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ile ilgili bir çarpıcı iddia da üvey kardeşi Samantha Markle tarafından ortaya atıldı. Meghan Markle'ın üvey kardeşi, bu ayrılık kararının açıklanması için seçilen tarihin de gayet anlamlı olduğunu ileri sürdü. Ona göre bu tarihin seçilmesini isteyen kişi Meghan Markle, bunun tek nedeni de kendisi için çok önemli olan bir günde Kate'i üzmek. Gelelim Samatha Markle'ın iddialarına.
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54 yaşındaki Samantha Markle'ın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, eltisi Kate Middleton'ı kıskanıyordu. Sürekli olarak onunla kıyaslanmaktan rahatsız olan Markle, kendisi ön plana çıkmak için de bazı hamleler yapıyordu. İşte, Prens Harry ile birlikte bebeklerini de alıp Kanada'ya yerleşeceklerinin duyurusu için de Kate Middleton'ın doğum gününden bir gün öncesini bilerek seçti.
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Samantha Markle, Daily Star Online'a verdiği demeçte, Meghan Markle'ın, eltisi Kate'in 38'inci doğum gününü ve yapılacak kutlamaları gölgede bırakmak için kraliyet ailesinden ayrılma kararını 8 Ocak'ta açıklamaya karar verdiğini ileri sürdü. Akşam saatlerinde yapılan açıklamanın ardından Middleton'ın 9 Ocak'taki doğum günü gerilimli bir kutlamaya sahne olmuştu. Samantha Markle, "Bunu Kate'in doğum gününde yapması üzücü. İnanıyorum ki, Meghan Kate'i kıskanıyordu" diye konuştu.
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Eski bir model olan Samantha Markle, The Lion King'in galasına katılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın Disney'in yöneticilerinden iş istemesini de eleştirdi.