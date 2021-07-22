Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik eşiyle Çeşme’de!

Sinan söyledi, Burcu oynadı Sinan Akçıl, Bodrum Miya Beach’te bayramın ilk performansına imza attı. Şarkıcı, plajı dolduran müzikseverlere seyirlik bir bayram konseri verdi. Eşi Burcu Kıratlı’nın da sahne önünden takip ettiği ve doyasıya eğlendiği konserde Samet Tecer’i de sahnesinde ağırlayan Sinan Akçıl, bir hafta önce çıkan düet şarkılarını Tecer ile birlikte ilk kez canlı seslendirdi.