Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik eşiyle Çeşme’de!

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektiflere yansıyanlar!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Camdaki Kız Çeşme’de
Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da canlandırdığı Nalan rolüyle adından söz ettiren Burcu Biricik, Çeşme’de tatilde.
2
Oyuncu, bayramın ilk günü eşi Emre Yetkin’le Bonjour Beach’te denize girerken görüntülendi. (Sayit DURMAZ)
3
Gel elma yiyelim
Bestemsu Özdemir, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Oyuncu önceki gün Yalıkavak’taki D Plaj Evleri’nde görüntülendi. Bikini tercihiyle dikkat çeken Özdemir, birlikte tatil yaptığı arkadaşına elma ikram ederken objektife yansıdı. (Umut ÜNVER)
4
Bodrum tatilcileri
Ahmet Kural, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Çağla Gizem’le Bodrum sezonunu açtı. Çift, önceki gün Torba’daki Toka Bodrum Hotel’in plajındaydı.
5
Kural arkadaşlarıyla denize girerken, Gizem barda oturmayı tercih etti. Daha sonra baş başa vakit geçiren sevgililer, bol bol fotoğraf çekti. (Umut ÜNVER)
6
Denizde eğlence
İbrahim Kutluay, önceki gün Çeşme’de bir beach’te görüntülendi. Oğlu Ömer ile beraber denize giren Kutluay, uzun süre denizde kaldı. Oğluyla denizde oynayan Kutluay’ın o anları objektiflere de yansıdı. (Deniz BOY)
7
Sinan söyledi, Burcu oynadı
Sinan Akçıl, Bodrum Miya Beach’te bayramın ilk performansına imza attı. Şarkıcı, plajı dolduran müzikseverlere seyirlik bir bayram konseri verdi. Eşi Burcu Kıratlı’nın da sahne önünden takip ettiği ve doyasıya eğlendiği konserde Samet Tecer’i de sahnesinde ağırlayan Sinan Akçıl, bir hafta önce çıkan düet şarkılarını Tecer ile birlikte ilk kez canlı seslendirdi.