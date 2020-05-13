Çağla Şıkel ve çocukları çiçekçide!

Geçen pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için annesinin Anneler Günü’nü telefonda kutlayan Çağla Şıkel, dün de ona çiçek götürerek sürpriz yaptı.
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Çiçekleri de Ulus’taki bir çiçekçiden aldı. Ancak bu kez yasağı deldi; çocukları Uzay ve Kuzey’i de yanında götürdü.
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BAŞKA YERE GİTMİYORUZ
Büyük oğlu Kuzey arabada beklerken, küçük oğlu Uzay’la birlikte çiçekçiye giren Çağla Şıkel, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatan muhabirlere “Sadece çiçek almak için çıktık, başka bir yere gitmiyoruz” dedi.
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Uzaktan görecekler
Çağla Şıkel, “Anneme çiçek götüreceğiz. Çocuklar da yaklaşmıyorlar, anneannelerini uzaktan görecekler” dedi.