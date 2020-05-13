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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 07:00,

Çağla Şıkel ve çocukları çiçekçide!

Çağla Şıkel, yaşları nedeniyle sokağa çıkması yasak olan çocukları Uzay ve Kuzey’le Ulus’ta görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI
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ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Geçen pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için annesinin Anneler Günü’nü telefonda kutlayan Çağla Şıkel, dün de ona çiçek götürerek sürpriz yaptı.

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Çiçekleri de Ulus’taki bir çiçekçiden aldı. Ancak bu kez yasağı deldi; çocukları Uzay ve Kuzey’i de yanında götürdü.

3BAŞKA YERE GİTMİYORUZ
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BAŞKA YERE GİTMİYORUZ

Büyük oğlu Kuzey arabada beklerken, küçük oğlu Uzay’la birlikte çiçekçiye giren Çağla Şıkel, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatan muhabirlere “Sadece çiçek almak için çıktık, başka bir yere gitmiyoruz” dedi.

4Uzaktan görecekler
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Uzaktan görecekler

Çağla Şıkel, “Anneme çiçek götüreceğiz. Çocuklar da yaklaşmıyorlar, anneannelerini uzaktan görecekler” dedi.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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