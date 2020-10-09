Çağla Şıkel, kız çocuk için yumurtasını dondurmuş!

Binlerce kez şükürler olsun tabi ki ama hâlâ o oğlak burcunun inatçı yapısından içimde bir yerlerde bir kız çocuğu hâlâ var. Olur yani bence olur, istediğim her şey olduğuna göre bence onun da olması gerekiyor teknik olarak” dedi.