Çağla Şıkel 41 oldu!

"Amcam balet olmasına rağmen babam bu konuda pek de istekli değildi açıkçası. Benim istediğim oldu, o kursa yazıldım. Yarı zamanlı olarak konservatuvar başladı. Ama Kadıköy’e gidip gelmek çok zordu. Yol konusunda zorlanınca acaba dedim, bir de Mimar Sinan Üniversitesi’nin sınavlarına mı girsem...Hemen değil. O sınavı beklerken Atatürk Kültür Merkezi’nin çocuk balesi sınavlarına girdim, kabul edildim. Her hafta sonu, her cumartesi orada temsillerimiz oluyordu. Akabinde, ortaokul 1’de de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girdim. Her isteyen balerin olur ama iyi balerin olamaz!"