Burcu Esmersoy affetmedi, savcılığa koştu!

Burcu Esmersoy, saygınlığını ve kişisel haklarını zedeleyen fotoğraflara erişimin engellenmesini istedi.
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Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının yer aldığı müstehcen görüntülerin yayınlandığını gördü.
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FOTOMONTAJ!
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; fotoğraf düzenleme programıyla, çıplak bir kadına Esmersoy'un yüzü yapıştırılmış ve fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.
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'ERİŞİM ENGELLENSİN'
Savcılığa suç duyurusunda bulunan Esmersoy, fotoğrafın kim tarafından hazırlanıp yayınlandığının tespit edilmesini istedi.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şikayet dilekçesinde fotoğrafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlandığını, paylaşımların altına ahlaksız yorumlar yapıldığını belirten Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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'KİŞİLİK HAKLARIMI ZEDELİYOR'
Esmersoy, "Söz konusu fotoğraflar saygınlığımı ve kişisel haklarımı zedeleyip manevi olarak varlığıma zarar vermektedir. Bu nedenle fotoğraflara erişim engeli verilmelidir" dedi.