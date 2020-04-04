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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 11:11, /

Burcu Esmersoy affetmedi, savcılığa koştu!

Burcu Esmersoy, saygınlığını ve kişisel haklarını zedeleyen fotoğraflara erişimin engellenmesini istedi.

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Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının yer aldığı müstehcen görüntülerin yayınlandığını gördü.

2FOTOMONTAJ

FOTOMONTAJ!

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; fotoğraf düzenleme programıyla, çıplak bir kadına Esmersoy'un yüzü yapıştırılmış ve fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

3ERİŞİM ENGELLENSİN

'ERİŞİM ENGELLENSİN'

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Esmersoy, fotoğrafın kim tarafından hazırlanıp yayınlandığının tespit edilmesini istedi.

4SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet dilekçesinde fotoğrafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlandığını, paylaşımların altına ahlaksız yorumlar yapıldığını belirten Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5KİŞİLİK HAKLARIMI ZEDELİYOR

'KİŞİLİK HAKLARIMI ZEDELİYOR'

Esmersoy, "Söz konusu fotoğraflar saygınlığımı ve kişisel haklarımı zedeleyip manevi olarak varlığıma zarar vermektedir. Bu nedenle fotoğraflara erişim engeli verilmelidir" dedi.

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