Burak Yılmaz evini Hakan Çalhanoğlu'na sattı! İşte ultra lüks villanın fiyatı...

Eğlenceyi bırakamıyor! Merhum işadamı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, 2016 yılında hayatını Ozan Baran’la birleştirmişti. Aldığım duyumlara göre; Baran artık mutlu evliliklerini bir çocukla taçlandırmak istiyormuş. Ancak Süreyya Yalçın eşiyle aynı fikirde değilmiş. Henüz genç olduğunu ve anneliğe hazır olmadığını söyleyen Yalçın, kendisi için en büyük sorunun “eğlenceden uzak durmak” olduğunu anlatıyormuş. Eğlence hayatını çok seven Süreyya Hanım, hamilelikle birlikte daha sakin bir hayata geçmek zorunda kalacağından anne olmayı erteliyormuş.