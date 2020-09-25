Burak Yılmaz evini Hakan Çalhanoğlu'na sattı! İşte ultra lüks villanın fiyatı...

Fransa’nın Lille takımında top koşturan Burak Yılmaz, Türkiye-Sırbistan maçında Milanlı Hakan Çalhanoğlu’na Acarkent’teki villasını sattı. Bu alışveriş akıllara, “Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a mı geliyor” sorusunu getirdi.
Yurtdışında top koşturarak göğsümüzü kabartan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir alışverişe imza attı.
Fransa’nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, eylül başında oynanan Türkiye-Sırbistan maçı için bir araya geldiği Milan’lı Hakan Çalhanoğlu’na Acarkent’teki evini sattı.
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Sezon başında Beşiktaş’tan Fransa’ya transfer olan Burak Yılmaz, eşi ve iki kızıyla Lille şehrine taşınmıştı. Çocuklarını orada okula yazdıran milli futbolcu, Acarkent’teki lüks villasını da satışa çıkarmıştı.
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14 MİLYON LİRAYA SATTI
Türkiye-Sırbistan maçında Hakan Çalhanoğlu’yla konuşurken bu konunun gündeme gelmesiyle, Milanlı futbolcu Acarkent’teki tripleks eve talip oldu. Evin fotoğraflarını görüp beğenen Çalhanoğlu ile el sıkışan Yılmaz, yapılan pazarlık sonucu evini 14 milyon liraya sattı.
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Bu arada Almanya’da doğup büyüyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, uzun zamandır Galatasaray’ın gündeminde.
Yıldız futbolcunun İstanbul’dan ev alması, acaba orta saha arayışında olan Galatasaray’la imza atmasının yakın olduğunun bir işareti mi?
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Beraber otele yerleştiler
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yıllar sonra yeniden “İbo Show” ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uğradığı silahlı saldırı sonrası sağlık sorunları devam eden ve daha sakin bir hayat istediği için İzmir’e taşınan Tatlıses, programın çekimleri nedeniyle İstanbul’a geldi.
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Kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’nın da eşlik ettiği sanatçı, 2 ay sürecek çekimler için Maslak’taki bir otele yerleşti.
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Eğlenceyi bırakamıyor!
Merhum işadamı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, 2016 yılında hayatını Ozan Baran’la birleştirmişti. Aldığım duyumlara göre; Baran artık mutlu evliliklerini bir çocukla taçlandırmak istiyormuş. Ancak Süreyya Yalçın eşiyle aynı fikirde değilmiş. Henüz genç olduğunu ve anneliğe hazır olmadığını söyleyen Yalçın, kendisi için en büyük sorunun “eğlenceden uzak durmak” olduğunu anlatıyormuş. Eğlence hayatını çok seven Süreyya Hanım, hamilelikle birlikte daha sakin bir hayata geçmek zorunda kalacağından anne olmayı erteliyormuş.
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İngilizler HaremlIque İstanbul’u sevdi
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç’un kurduğu Haremlique İstanbul markasını İngilizler çok sevdi. 10 yılı aşkın süredir ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Haremlique İstanbul, mart ayından bu yana dünyaca ünlü çok katlı lüks giyim mağazası Harrods’da ürünlerini İngilizlerle buluşturuyor.Tasarımlarıyla Harrods’ta büyük ilgi gören Haremlique İstanbul, pandemi nedeniyle mağazanın kapalı olduğu dönemde harrods.com üzerinden satışlarını sürdürdü.
Online satışlardan çok memnun olan Caroline N. Koç, İngiltere’deki pazar payını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ve e-ticaret konusunda yatırım yapacaklarını açıkladı.