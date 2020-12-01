Bülent Ersoy: Vasiyetimden ÇYDD’yi çıkardım

Duyarlılığı için teşekkürler Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bülent Ersoy’a hak veriyorum, bağış yapmak istiyor. Hatta biz açıklama yapmadan önce kendisine ulaşmak istedik, çünkü bizi yanlış anlamasını istemedik. Çevre dostu olmak bizim ana tüzüğümüzde var. O nedenle kürk satışıyla elde edilen bir geliri bağış olarak alamayız. Bu duyarlılığı için Bülent Ersoy’a teşekkür ediyoruz. Hatta kendisine ulaşıp bu konuyu açıklamak, tüzüğümüzü anlatmak istiyorum. Biz açıklamamızda temel değerimizi, amacımızı yazdık.”