Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin’den korona virüse yakalandığı için mi ayrıldı? Bülent Ersoy'dan açıklama
Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin’den ayrıldığını duyurdu. Ayrılık açıklaması ardından Bülent Ersoy'un corona virüse yakalandığı için programdan ayrıldığı iddia edildi. Peki, Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin’den neden ayrıldı? İşte Bülent Ersoy’un iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdiği yanıt…
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Diva Bülent Ersoy jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in yer aldığı Kuaförüm Sensin'den ayrılık kararı aldı. Kararın nedeni olarak Bülent Ersoy'un korona virüsü yakalanması gösterildi. İddialar ardından iddialara ve ayrılık kararına açıklama geldi.
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Sağlık raporunu ve sözleşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı: Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak ; aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine ; gördüğüm lüzûm üzerine sağlıklı,sarih ,net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.Buyrun belgesi
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Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkârı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar.