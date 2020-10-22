Bu şartları sağlayanlar para alıyor!

DOĞUM VE SÜT PARASI ALABİLİRSİNİZ



Soru: Gebe çalışanım. İşyeri pandemi nedeniyle ücretsiz izne çıkardı. 32.haftama kadar 2 ay var ve bu süre zarfında nakdi destek ücretine başvuracaklarını bildirdiler. 32. hafta öncesinde de işe tekrar başlatacaklarını söylediler. Bu durumda doğum rapor parası, süt parası gibi haklarımı alabilir miyim? Gamze T.



Cevap: Emzirme ödeneği alabilmek için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigortalı olmanız gerekiyor. Doğum parası için de doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün primi ödenmiş olması ve rapor süresince işyerinde çalışmıyor olmanız gerekiyor. Bu şartları yerine getirmişseniz süt parası da, doğum parası da alabilirsiniz.