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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 16:23,

Bu ailenin koronaya bağışıklığı mı var?

Tüm dünya, aylardır bulaşıcılığı çok yüksek olarak bilinen koronavirüs pandemisinin etkisi altında. Uzun bir karantina sürecinin ardından milyonlarca kişi hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

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1YENİ NORMAL VE ONA UYMAYANLAR
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YENİ NORMAL VE ONA UYMAYANLAR

Elbette "yeni normal" diye bir kavram var artık milyonlarca kişinin hayatında. Bunun en önemli parçası da yüz maskesi.

2MASKE, MODA ENDÜSTRİSİNİN BİR PARÇASI OLDU
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MASKE, MODA ENDÜSTRİSİNİN BİR PARÇASI OLDU

Koronavirüsten korunmak için kalabalık yerlerden uzak durmak, sosyal mesafeyi korumak kadar yüz maskesi takmak da önemli. Öyle ki moda dünyası, bırakın günlük kıyafetleri gelinlik ya da gece kıyafetlerine uygun maskeler üretmeye başladı.

3ONLARIN MASKESİ HİÇ ÇIKMIYOR
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ONLARIN MASKESİ HİÇ ÇIKMIYOR

Avrupa'nın kraliyet ailesi üyeleri de karantina süreçlerini bitirip görevlerinin başına döndü. Bazıları hemen her gün bir etkinliğe katılıyorlar, elbette yüz maskelerini eksik etmeden. Ama bu konuda bir istisna var.

4MASKESİZ KATE
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MASKESİZ KATE

İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri görevlerine döndüler ama neredeyse hiçbiri yüz maskesi kullanmıyor.  Cambridge Düşesi, Kate Middleton uzun karantina sürecinden sonra ilk olarak, Anmer Hall'deki evinin yakınlarında bulunan bir bahçeyi ziyaret etti. O sırada yüz maskesi kullanmadı.

5HİÇ MASKE KULLANMADI
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HİÇ MASKE KULLANMADI

Ondan birkaç gün sonra bu kez hasta çocukların tedavi edildiği bir hastaneyi ziyaret etti. Ancak orada da maske kullanmadı. Middleton ondan sonra yaptığı ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uysa da yine maske takmadı. Bu durum da onun yoğun şekilde eleştirilmesine ve bazı ilginç yorumlara neden oldu.

6KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR SUÇLAMASI
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KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR SUÇLAMASI

Birçok kişi Kate Middleton ve eşi Prens William'ın bu ziyaretlerde maske takmamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Onların herkese kötü örnek olduğunu ileri sürdü. 

7HERKESE TEST Mİ YAPTIRILIYOR
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HERKESE TEST Mİ YAPTIRILIYOR?

Bu konuda bazı ilginç yorumlar da yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları sadece Kate Middleton ve eşi Prens William'ın değil tüm İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin gidecekleri yerlerde bulunanlara önceden koronavirüs testi yapıldığını bile iddia etti. Bazıları da "Belki de Kate Middleton, Prens William ve tüm diğer aile üyelerinin koronavirüse karşı bağışıklığı var" yorumunu yaptı. 

8KRALİÇE DE MASKE KULLANMIYOR
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KRALİÇE DE MASKE KULLANMIYOR

İngiliz kraliyet ailesinin maske kullanmayan üyeleri sadece Kate Middleton ve Prens William değil. Kraliçe 2. Elizabeth de geçen hafta şövalye nişanları verdiği törende maske kullanmadı.

9KOCASI DA MASKE TAKMADI
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KOCASI DA MASKE TAKMADI

Kraliçe'nin bir süre öncesine kadar sağlık sorunlarıyla boğuşan 99 yaşındaki eşi Prens Philip, Windsor Şatosu'ndaki bir etkinlikte görüntülendi. Muhafızlarla sohbet eden Prens Philip de yüz maskesi kullanmadı.

10KORONA ATLATTI
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KORONA ATLATTI

Prens Charles, pandeminin ilk dönemlerinde virüse yakalandığını açıkladı. Tedavi gördükten sonra kısa sürede sağlığına kavuştu. Fakat o da geçen hafta eşi Camilla ile katıldığı bir etkinlikte yüz maskesi kullanmadı.

11MONAKO SARAYINDA HERKES MASKELİ
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MONAKO SARAYI'NDA HERKES MASKELİ

Monako Prensi Albert ve eşi Charlene katıldıkları her etkinlikte maske takıyor.

12YEĞENLERİ DE KENDİSİ DE MASKELİ
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YEĞENLERİ DE KENDİSİ DE MASKELİ

Monako Prensesi Stephanie de yeğenleri Pierre ve Andrea da maskelerini eksik etmiyor.

13BELÇİKA KRALİYET AİLESİ MASKELİ
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BELÇİKA KRALİYET AİLESİ MASKELİ

Belçika Kraliçesi Mathilde ve ailesi de katıldıkları etkinliklerde maske takıyor.

14ÇOCUKLARI DA KENDİLERİ DE MASKELİ
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ÇOCUKLARI DA KENDİLERİ DE MASKELİ

İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia sık sık etkinliklerde boy gösteriyor. Bazılarına çocuklarını da götürüyor. Her seferinde de maskelerini eksik etmiyorlar.

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