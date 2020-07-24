Bu ailenin koronaya bağışıklığı mı var?

Tüm dünya, aylardır bulaşıcılığı çok yüksek olarak bilinen koronavirüs pandemisinin etkisi altında. Uzun bir karantina sürecinin ardından milyonlarca kişi hayatına kaldığı yerden devam ediyor.
Backgrid UK
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YENİ NORMAL VE ONA UYMAYANLAR
Elbette "yeni normal" diye bir kavram var artık milyonlarca kişinin hayatında. Bunun en önemli parçası da yüz maskesi.
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MASKE, MODA ENDÜSTRİSİNİN BİR PARÇASI OLDU
Koronavirüsten korunmak için kalabalık yerlerden uzak durmak, sosyal mesafeyi korumak kadar yüz maskesi takmak da önemli. Öyle ki moda dünyası, bırakın günlük kıyafetleri gelinlik ya da gece kıyafetlerine uygun maskeler üretmeye başladı.
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ONLARIN MASKESİ HİÇ ÇIKMIYOR
Avrupa'nın kraliyet ailesi üyeleri de karantina süreçlerini bitirip görevlerinin başına döndü. Bazıları hemen her gün bir etkinliğe katılıyorlar, elbette yüz maskelerini eksik etmeden. Ama bu konuda bir istisna var.
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MASKESİZ KATE
İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri görevlerine döndüler ama neredeyse hiçbiri yüz maskesi kullanmıyor. Cambridge Düşesi, Kate Middleton uzun karantina sürecinden sonra ilk olarak, Anmer Hall'deki evinin yakınlarında bulunan bir bahçeyi ziyaret etti. O sırada yüz maskesi kullanmadı.
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HİÇ MASKE KULLANMADI
Ondan birkaç gün sonra bu kez hasta çocukların tedavi edildiği bir hastaneyi ziyaret etti. Ancak orada da maske kullanmadı. Middleton ondan sonra yaptığı ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uysa da yine maske takmadı. Bu durum da onun yoğun şekilde eleştirilmesine ve bazı ilginç yorumlara neden oldu.
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KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR SUÇLAMASI
Birçok kişi Kate Middleton ve eşi Prens William'ın bu ziyaretlerde maske takmamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Onların herkese kötü örnek olduğunu ileri sürdü.
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HERKESE TEST Mİ YAPTIRILIYOR?
Bu konuda bazı ilginç yorumlar da yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları sadece Kate Middleton ve eşi Prens William'ın değil tüm İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin gidecekleri yerlerde bulunanlara önceden koronavirüs testi yapıldığını bile iddia etti. Bazıları da "Belki de Kate Middleton, Prens William ve tüm diğer aile üyelerinin koronavirüse karşı bağışıklığı var" yorumunu yaptı.
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KRALİÇE DE MASKE KULLANMIYOR
İngiliz kraliyet ailesinin maske kullanmayan üyeleri sadece Kate Middleton ve Prens William değil. Kraliçe 2. Elizabeth de geçen hafta şövalye nişanları verdiği törende maske kullanmadı.
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KOCASI DA MASKE TAKMADI
Kraliçe'nin bir süre öncesine kadar sağlık sorunlarıyla boğuşan 99 yaşındaki eşi Prens Philip, Windsor Şatosu'ndaki bir etkinlikte görüntülendi. Muhafızlarla sohbet eden Prens Philip de yüz maskesi kullanmadı.
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KORONA ATLATTI
Prens Charles, pandeminin ilk dönemlerinde virüse yakalandığını açıkladı. Tedavi gördükten sonra kısa sürede sağlığına kavuştu. Fakat o da geçen hafta eşi Camilla ile katıldığı bir etkinlikte yüz maskesi kullanmadı.
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MONAKO SARAYI'NDA HERKES MASKELİ
Monako Prensi Albert ve eşi Charlene katıldıkları her etkinlikte maske takıyor.
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YEĞENLERİ DE KENDİSİ DE MASKELİ
Monako Prensesi Stephanie de yeğenleri Pierre ve Andrea da maskelerini eksik etmiyor.
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BELÇİKA KRALİYET AİLESİ MASKELİ
Belçika Kraliçesi Mathilde ve ailesi de katıldıkları etkinliklerde maske takıyor.
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ÇOCUKLARI DA KENDİLERİ DE MASKELİ
İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia sık sık etkinliklerde boy gösteriyor. Bazılarına çocuklarını da götürüyor. Her seferinde de maskelerini eksik etmiyorlar.