Bu ailenin koronaya bağışıklığı mı var?

HİÇ MASKE KULLANMADI Ondan birkaç gün sonra bu kez hasta çocukların tedavi edildiği bir hastaneyi ziyaret etti. Ancak orada da maske kullanmadı. Middleton ondan sonra yaptığı ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uysa da yine maske takmadı. Bu durum da onun yoğun şekilde eleştirilmesine ve bazı ilginç yorumlara neden oldu.