Biri boynunda biri arabada

Los Angeles civarında yaşayan ünlüler sık sık güneşi havada çocuklarını gezdirirken ya da onlarda parkta oynarken görüntüleniyor. Genellikle geniş bahçeli evlerde yaşamalarına karşın ünlülerin çocukları kimi zaman sokaklarda özgürce dolaşmak istiyor. İşte öyle zamanlarda da ünlü çiftler sakin köşelerde çocuklarını oyalıyor. İşte o anlardan objektiflere yansıyanlar: