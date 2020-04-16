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Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 16:03,

Biri boynunda biri arabada

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerine sığındı. Ama çocuklar her zaman kurallara uymuyor. Buna ünlülerin çocukları da dahil.

BACKGRID USA 

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1

Los Angeles civarında yaşayan ünlüler sık sık güneşi havada çocuklarını gezdirirken ya da onlarda parkta oynarken görüntüleniyor. Genellikle geniş bahçeli evlerde yaşamalarına karşın ünlülerin çocukları kimi zaman sokaklarda özgürce dolaşmak istiyor. İşte öyle zamanlarda da ünlü çiftler sakin köşelerde çocuklarını oyalıyor. İşte o anlardan objektiflere yansıyanlar:

2

İkinci bebeğini bekleyen Adam Brody, kızını parkta oynattıktan sonra kucağına alıp evinin yolunu tuttu.

3

Jessica Chastain ile Gian Luca Passi de Preposulo iki çocuklarıyla güneşli bir günde parka gitti. Sonra da yürüyerek evlerine döndü. Chastain bebek arabasını kontrol ederken eşi de minik bebeklerini özel aparatla kucağında taşıdı.

4

Colin Hanks ve çocuklarının bisiklet keyfi.

5

Erika Christensen çocuğunu bebek arabasıyla gezdirdi.

6

Jennifer Garner sık sık çocuklarıyla yürüyüş yaparken görüntüleniyor.

7

Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan Jenna Dewan, bebeğini kucağına aldı kızının oyununu izledi.

8

Kate Mara ve çocuğunun gezintisi.

9

Kat Von D, evinin bahçesi önünde kahve keyfi yaptı.

10

Malin Akerman, scooter'a binen çocuğuna eşlik etti.

11

Petra Murgatroyd oğluna bisiklete binmeyi öğretti.

12

Reese Witherspoon da sık sık çocuklarıyla sokaklarda görüntüleniyor.

13

Rosie Huntington Whiteley ve Jason Statham oğullarını gezmeye çıkardı.

14
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