Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı için heyecan artıyor

BİR ZAMANLAR ÇUKUORVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü 13 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00’de Aman Reis Duymasın, 22:00’da ise Çakallarla Dans 5 filmi ekrana gelecek.



Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve fragman yayınlanmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.