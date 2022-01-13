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Televizyon
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 09:59 | 

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı için heyecan artıyor

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm için merak giderek artıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova en son 119. Bölümü ile izleyici karşısına çıkmıştı. Dizide Züleyha’nın Hakan ile yaşadıkları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümün ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? İşte 13 Ocak ATV yayın akışı

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümün bugün olup olmadığı merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova’nın 120. Bölüm fragmanı için heyecan artıyor. Yeni sezonda İbrahim Çelikkol’un katıldığı dizi geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. 13 Ocak ATV yayın akışında saat 20:00’de Aman Reis Duymasın filmi yer alıyor.
2BİR ZAMANLAR ÇUKUORVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUORVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü 13 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00’de Aman Reis Duymasın, 22:00’da ise Çakallarla Dans 5 filmi ekrana gelecek.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve fragman yayınlanmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.
3ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aman Reis Duymasın

22:00 Çakallarla Dans 5

23:55 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:15 Çakallarla Dans 5
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