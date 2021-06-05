Bir dönemin ünlü oyuncusu Mehmet Akif Alakurt'un yeni hayatı... Köyde tek başına!
Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Mehmet Akif Alakurt, Antalya’da ortaya çıktı. Kaş’ın bir köyünde tek başına yaşayan Alakurt’un köy halkıyla konuşmadığı öğrenildi.
6 AY ÖNCE TAŞINDI
Ünlü şarkıcı Özlem Tekin gibi oyuncu Mehmet Akif Alakurt da kariyerine nokta koyup şehri terk etti, köy yaşamına geçiş yaptı.
Bir dönemin asi rock’çısı Özlem Tekin, uzun süredir Muğla’da köy hayatı yaşıyor. Önce Bodrum’a yerleşen Tekin, 2018’de Milas’tan 30 dönüm arazi satın aldı, üzerine küçük bir ev yaptırdı. Eski şarkıcı şimdi çiftliğinde hayvanlarıyla birlikte şehrin kaosundan uzak bir yaşam sürüyor.
Sebze meyve yetiştiren ve köy yaşamına iyiden iyiye alışan Özlem Tekin’in işlere yardımcı olması için çiftliğine personel aldığı da öğrenildi.
Umut ÜNVER
Şehrin kaosundan kaçıp Göcek’e yerleşen Göksel, burada kendine huzurlu bir yaşam kurdu.
Mart ayından bu yana kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapan Göksel, yeni albümü için de kolları sıvadı. Evine stüdyo kuran sanatçı, yeni şarkılarının ön kayıtlarını yapmaya başladı.
BURADA MUTLUYUM
Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu. İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel şöyle konuştu: “İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”
Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.
Annesine teşekkür etti
Pandemi döneminde annesiyle bir arada yaşayan Başak Sayan, annesine şu sözlerle teşekkür etmişti: İnsanın yanında annesi ya da babası varsa hala çocuktur, yoksa büyümek zorunda kalır. 5 günlüğüne diye gelip 6 aydır yanımda olan ve bana gece gündüz destek olan, çocuklardan uykusuz kalma pahasına bir an bile ayrılmayan, altından kalkamayacağımı sandığım pek çok şeyi desteğiyle başarabilmemi sağlayan canım annem. Sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. 'Eyvah' dediğim her an uçarak yanımdasın, kötü hissettiğim her an ettiğin tek bir cümleyle yola devam etmemi sağlayansın. Seni anne olduktan sonra daha iyi anladım. Ve bizim için yaptığın ama farkında dahi olmadığım pek çok şeyi anladım. Çok şanslı biriyim senin gibi bir annem olduğu için. Murat’a gerçek bir anne, çocuklarıma harika bir anneanne bana ise olağanüstü bir figür oldun. Ne yaptıysam sizin sayenizde. Seni çok ama çok seviyorum. Not 1: Çocuklar sürekli 'anneannem nerede' diye soruyor, yeniden gelene kadar ne yapacağım, nasıl oyalayacağım bilmem. Not 2: Yokluğun çok hissediliyor. Ve ben sen evdeyken çocuk gibi hissediyormuşum meğer.
Mecbur kalmadıkça İstanbul’a dönmeyi düşünmediğini söyleyen Özay “Doğada olmak öfke, korku ve stresimi azaltıyor. Sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da iyi hissediyorum. Kalp atışım düzgün, cildim inanılmaz yenilendi. Doğanın hormon üretimine bile katkısı var” dedi.
ÖZGE BORAK'IN YENİ HAYATI
Bir süredir babasının yanında tatil yapan ünlü oyuncu Özge Borak, organik tarıma merak sardı. Bahçeye kavun eken, domatesleri dalından toplayan Borak; çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
"Rahmetli dedemden kalma iki ağacımız var; armut ve erik. Yakında şeftali de olur, o daha fidan olmasına rağmen üstünde var birkaç tane. Bugün de kışın babamın saksılarda yetiştirdiği kavunları ektim bahçeye."
90'lı yılların efsane isimlerinden Pınar Aylin, 1999 yılında evlendiği Mert Tokatlıoğlu'ndan 2008 yılında boşanmıştı. Maya isminde bir kızı olan Aylin, 2014 yılında Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturdu.
Sosyetenin ünlü simalarından Neslihan Kozanoğlu, yıllar önce şehrin gürültüsüne veda edip Çatalca Cumhuriyet Köyü'nde kendi çiftliğini kurmuştu.
DİZİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Neslihan Kozanoğlu'nun hiçir detayın unutulmadığı lüks çiftliği bir çok diziye de ev sahipliği yaptı. Kanal D'nin tv tarihine damga vuran dizisi Aşk-ı Memnu'nun bir çok bölümü de bu çiftlikte çekildi.
ORGANİK TARIM YAPIYOR
Oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve İzmir'e yerleşmişti...Karantina günlerini evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.
KÖYLÜ ÇALIŞMAZSA AÇ KALIRIZ
Hüsnü Şenlendirici, İzmir’deki tarlasında traktörle tarla ekimi yaptı. Çiftçilere destek çağrısı da yapan ünlü müzisyen, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” dedi.
Önceki gün Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü müzisyen tarlasında çiftçilerle sohbet etti. Ardından traktöre binip tarla ekimi yapan Şenlendirici, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” şeklinde seslendi. Saç sakalı beyazlayan ve kilo alan ünlü sanatçının yeni hali de dikkat çekti.
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