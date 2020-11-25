Bebek’te otopark krizi

40. yıla özel sergi Ömer Koç’un icra komitesi başkanı olduğu Sadberk Hanım Müzesi, 40’ıncı yılını çok özel bir sergi ve ona eşlik eden bir katalogla kutluyor. “Motif” başlığıyla kurgulanan sergi ve yayın projesi, bütün müzeyi eserleriyle birlikte panoramik bir çeşitlilik içinde görünür kılıyor ve farklı kültürlerin tarihsel motiflerini bir araya getiriyor. Proje, eserleri motifler yoluyla birbirine bağlıyor ve müzenin zenginliğini gözler önüne seriyor. Sergi, 31 Ekim 2021’e kadar gezilebilir.