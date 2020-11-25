Bebek’te otopark krizi

Bebek’te, Cevdet Paşa Caddesi, Tanberk Çıkmazı Sokak’ta bulunan binanın üst katında uzun yıllardır yaşayan Nuray-Okan Fenercioğlu çifti, duyduğuma göre bir süredir ev sahibiyle sorun yaşıyormuş. Şimdi bu duruma bir de otopark krizi eklenmiş!
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“Taşının” diyen ev sahibine olumsuz yanıt veren Fenercioğlu çifti, evin arkasında bulunan park yeri yüzünden komşuları Beyhan Bernardete’yle de tartışma yaşamış.
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Şimdilerde Maslak 1453’te oturan Beyhan Bernardete, Bebek’teki evini home office olarak kullanıyormuş. Beyhan Hanım, kendisine ayrılan park yerine ısrarla aracını park ettiği için Okan Bey’le tartışmış.
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Mal sahibinin “Park yeri Beyhan Hanım’ın hakkı” demesine rağmen Okan Bey bu durumu kabul etmemiş. Mal sahibi ile Beyhan Hanım da çözümü otoparkı kapatmakta bulmuş. İstanbul’un her yerinde yaşanan park sorunu kim der ki iki tanınmış ismi karşı karşıya getirsin... Ama en azından şimdilik işin tatlıya bağlanmasına sevindim.
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Beyhan Bernardete
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Tek imtiyaz karakaçana
İzole hayatın gerektirdiği şartları tam anlamıyla uygulayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, bir tek ‘karakaçan’a ayrıcalık tanıdı!
Güler Sabancı, hafta sonlarını hatta fırsat buldukça tüm zamanını Ayvalık-Hakkıbey Yarımadası’ndaki 500 dönümlük bir arazi içinde bulunan çiftliğinde geçiriyor.
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Halis Komili, Cem Boyner, Rahmi Koç, Tuncay Özilhan, Suzan Sabancı Dinçer ve Muhtar Kent gibi isimlerin de evinin olduğu bu güzel beldede haftanın yorgunluğunu atan Güler Hanım, pandemi nedeniyle izole bir yaşam sürüyor, kimseyle görüşmüyor.
Pandemi nedeniyle tüm kuralları harfiyen yerine getiren Güler Hanım, yalnızca yarımadanın sevimli karakaçan eşeğine imtiyaz tanıyor...
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40. yıla özel sergi
Ömer Koç’un icra komitesi başkanı olduğu Sadberk Hanım Müzesi, 40’ıncı yılını çok özel bir sergi ve ona eşlik eden bir katalogla kutluyor. “Motif” başlığıyla kurgulanan sergi ve yayın projesi, bütün müzeyi eserleriyle birlikte panoramik bir çeşitlilik içinde görünür kılıyor ve farklı kültürlerin tarihsel motiflerini bir araya getiriyor. Proje, eserleri motifler yoluyla birbirine bağlıyor ve müzenin zenginliğini gözler önüne seriyor. Sergi, 31 Ekim 2021’e kadar gezilebilir.
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Ömer Koç
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Büyükelçilik binası ona emanet
Başarılı akademik kariyerini güzel sanatlar ve çevre tasarımı konularıyla da taçlandıran ünlü iç mimar Elif Ergin, tasarımını üstlendiği Ankara Libya Büyükelçiliği projesinden sonra diplomasi çevrelerinde bir hayli ses getirdi. Libya Büyükelçiliği projesini çok beğenen Endonezya Büyükelçiliği, kendi projelerini de iç mimar Ergin’e emanet etti. Ekibiyle hemen kolları sıvayarak Endonezya Büyükelçiliği için tasarım yapmaya başlayan Ergin, “Projelerimizin beğenilmesi büyük mutluluk veriyor, şevkimizi artırıyor” diye konuştu.