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Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 08:45,

Balayı malikanesi satışa çıkarıldı

Birçok ünlü filmin çekildiği, ünlü çiftin balayını geçirdiği, ünlülerin gözde yerleşim bölgesindeki en lüks malikanelerden biri satışa çıkarıldı.

BACKGRID UK

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1BABA FİLMİNİN BAZI SAHNELERİ ÇEKİLDİ
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BABA FİLMİNİN BAZI SAHNELERİ ÇEKİLDİ

Francis Ford Coppola'nın Baba (The Godfather) serisi ve The Bodyguard filmlerinin de çekildiği Holllwood'un en lüks malikanelerinden biri 125 milyon dolara yeni sahibini bekliyor.

2MEDYA İMPARATORU
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MEDYA İMPARATORU

Malikanenin sahibi ise bir dönem ABD'nin en büyük medya şirketlerinin patronu olan William Randolph Hearst.

3SEVGİLİSİYLE YAŞADI
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SEVGİLİSİYLE YAŞADI

1927 yılında inşa edilen bu malikanede William Randolph Hearst sevgilisi Marion Davies ile birlikte 1947 yılında taşındı. Çift, 1976 yılına kadar burada yaşadı.

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ABD'nin, suikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy de eşi Jacqueline Kennedy ile evlendiğinde bu malikanede balayını geçirmişti.

5BALAYINI BURADA GEÇİRDİLER
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BALAYINI BURADA GEÇİRDİLER

Kennedy burayı, ABD başkanlık seçimleri sürecinde komuta merkezi olarak da kullanmıştı.

6SANSASYONEL HABERCİLİK
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SANSASYONEL HABERCİLİK

Evin önceki sahibi Hearst, ABD’nin en büyük gazete ve medya şirketi olan Hearst Communications'ı kurmuş, 'sarı gazetecilik' denilen sansanyonel habercilik yöntemlerini kullanmıştı.

7YURTTAŞ KANEİN İLHAM KAYNAĞI
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YURTTAŞ KANE'İN İLHAM KAYNAĞI

Ülke çapında 30 gazetesi bulunan Hearst’ın yaşam öyküsü, Orson Welle'nin beğenilen Citizen Kane (Yurttaş Kane) filmindeki anonim karakter Charles Foster Kane'nin ana ilham kaynağıydı.

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