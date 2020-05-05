Balayı malikanesi satışa çıkarıldı

Hearst'ün torununun kızı Lydie Hearst de model olarak kariyer yaptı ve moda dünyasında adını duyurdu.Francis Ford Coppola'nın Baba (The Godfather) serisi ve The Bodyguard filmlerinin de çekildiği Holllwood'un en lüks malikanelerinden biri 125 milyon dolara yeni sahibini bekliyor.Malikanenin sahibi ise bir dönem ABD'nin en büyük medya şirketlerinin patronu olan William Randolph Hearst. 1927 yılında inşa edilen bu malikanede William Randolph Hearst sevgilisi Marion Davies ile birlikte 1947 yılında taşındı. Çift, 1976 yılına kadar burada yaşadı.ABD'nin, suikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy de eşi Jacqueline Kennedy ile evlendiğinde bu malikanede balayını geçirmişti.Kennedy burayı, ABD başkanlık seçimleri sürecinde komuta merkezi olarak da kullanmıştı.Evin önceki sahibi Hearst, ABD’nin en büyük gazete ve medya şirketi olan Hearst Communications'ı kurmuş, 'sarı gazetecilik' denilen sansanyonel habercilik yöntemlerini kullanmıştı.Ülke çapında 30 gazetesi bulunan Hearst’ın yaşam öyküsü, Orson Welle'nin beğenilen Citizen Kane (Yurttaş Kane) filmindeki anonim karakter Charles Foster Kane'nin ana ilham kaynağıydı.